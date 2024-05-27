Бразилия и Индия рассматривают идею отправить на Глобальный саммит мира младших чиновников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Bloomberg".

Саммит мира. Фото: из открытых источников

"Президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров принять участие в саммите, но Москва активно пытается сорвать участие ключевых держав. Бразилия и Индия рассматривают идею прислать более мелких чиновников", — говорится в материале.

При этом, по данным издания, от Китая на саммит мира может приехать только высокопоставленный государственный служащий.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе Глобальный саммит мира, намеченный на середину июня в Швейцарии, тем больше разноплановой информации вокруг этого мероприятия. Не успели мы порадоваться тому, что на встречу прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди – один из лидеров Глобального юга, как пришла настораживающая новость. По данным Bloomberg, президент США Джо Байден не будет присутствовать на саммите мира в Швейцарии, предпочтя ему предвыборный сбор средств в Калифорнии. До сих пор нет ясности, прибудет ли (в том или ином виде) Китай. Что на данный момент можно сказать о ситуации вокруг саммита мира и его перспективах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Китая уже есть причина, чтобы проигнорировать саммит мира: СМИ раскрыли детали.



