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Зеленский рассказал, чего действительно хочет Путин и почему его не надо звать на переговоры

Президент Владимир Зеленский отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин всегда лжет, поэтому нет смысла вести с ним какие-либо переговоры

сегодня, 19:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию по поводу того, что страны ЕС, якобы, хотят осенью организовать свой мирный саммит и позвать на него террористическую Россию. Глава Украины в этом контексте подчеркнул, что Украина и Европа уже имели опыт ведения переговоров с кремлевским диктатором. По его словам, в рамках минских договоренностей и переговоров в нормандском формате было проведено более 200 переговоров с РФ.

Зеленский рассказал, чего действительно хочет Путин и почему его не надо звать на переговоры

Владимир Зеленский

Однако, заявил Зеленский, не удалось добиться никаких договоренностей. Оккупированные территории как были захвачены РФ, так и остались. Ничего не изменилось, подчеркнул президент.

При этом Зеленский акцентировал внимание на проведении Глобального саммита мира, который, по его словам, даст реальный шанс на прекращение агрессии РФ. Кроме того, президент добавил, что речь идет о так называемом инаугурационном саммите. К тому же он добавил, что Украина открыта к предложениям других стран, но они должны основываться на том, что уже есть.

Зеленский объяснил, почему на данном этапе никто террористическую Россию не зовет на эти переговоры. Все просто, говорит президент, ведь представители РФ будут блокировать все решения саммита, ведь мир для нее не выгоден.

"Она хочет разрушить Украину, уничтожить нас и пойти дальше",
– подчеркнул Зеленский.

При этом Зеленский обвинил Путина в тотальной лжи. По его словам, он принадлежит к тому типу людей, которые не лгут только тогда, когда молчат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ЕС планируют подумать о том, как привлечь Россию к переговорам по миру, которые могут пройти в сентябре в Саудовской Аравии.




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