Путин хочет свой саммит мира: о чем идет речь

Опасаясь итогов Саммита мира в Швейцарии, который организует летом Украина, российский диктатор Владимир Путин решил устроить какую-то "параллельную платформу". Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит мира. Фото из открытых источников

"Мы предложили дипломатический путь – Саммит мира ... Мы обращаемся к лидерам мира, если ты хочешь мира, то давайте встречаться на Саммите мира. И совершенно справедливо, что эту площадку готовим мы вместе с другими партнерами, потому что война у нас, поэтому инициатива должна быть у нас. Мы — жертва, на нас напали, нас убивают. Не надо искать альтернативы", – высказался глава украинского государства.

По его мнению, надо идти тем путем, который уже не единожды оговорен. Если есть другие мнения, можно приехать на саммит в Швейцарию и озвучить его. Это может сделать любое государство. Любая страна может предложить предложения по дипломатическому окончанию войны.

При этом Владимир Зеленский отметил, что Путин очень боится Саммита мира. Диктатор думал, что 90 стран нас не поддержат. Он срывал этот Саммит и продолжает это делать. И поэтому сейчас думает устроить какую-то параллельную платформу.

"Есть лидеры, которые до сих пор еще не высказались. Я считаю, что есть те, кто может поддержать Россию, значит они поддерживают войну", – заявил Зеленский.

По словам президента, на Саммите ожидают нескольких представителей из Африки.

Также Зеленский хотел бы личного присутствия президента США Джо Байдена.

Президент отметил, что Путин будет "стоя аплодировать", если Байдена не будет. В частности, потому что после Саммита мира — Россия захочет организовать что-то свое и присутствие представителей великих держав поможет Украине.



