На саммите мира рассмотрят лишь три пункта формулы мира Зеленского: о чем идет речь

Украина определила три основных пункта в формуле мира, которые будут рассмотрены на Глобальном саммите мира в Швейцарии. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции с премьер-министром Португалии в Лиссабоне заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

"Мы взяли три пункта – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное направление, там кстати, не только обмен, но и возвращение украденных Россией, принудительно вывезенных в Россию детей. То есть эти три момента очень важны. Возможно, мы будем также говорить о ядерной безопасности и в этом пункте об атаках на энергетику Украины", – заявил президент.

После этого, по словам Владимира Зеленского, технически представители лидеров всех государств будут прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов.

Президент уточнил, что эти три пункта мы должны разработать по деталям, а затем передать российским представителям.

Далее, как уточнил президент, все страны, которые согласуют эти пункты, будут смотреть, как российская сторона будет готова их выполнять.

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