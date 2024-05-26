Зеленский обратился к Байдену и Си Цзиньпину: о чем призвал президент Украины

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский на обломках после российского удара по Харькову обратился к мировым лидерам, в частности, к президенту США Джо Байдену и лидеру Китая Си Цзиньпина. Зеленский призвал их присоединиться к Саммиту мира и остановить войну в Украине.
Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина приехать на Саммит мира. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский отреагировал на постоянные удары России по гражданским объектам Украины, в частности, по одной из крупнейших типографий Европы в Харькове.
Президент подчеркнул, что ни одна страна самостоятельно не может остановить войну в Украине, поэтому нужны общие глобальные усилия, где Россия не сможет обмануть лидеров, как это она сделала с Украиной в течение 2014-2022 годов, когда готовилась к полномасштабной войне.
Саммит мира пройдет в Швейцарии 15 июня. Свое участие на нем подтвердили более 80 стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные отреагировали на удар России по Харькову.
Также "Комментарии" писали о заявлении президента Зеленского о возможных договоренностях Путина с другими странами о войне в Украине, которые позволят российскому диктатору избегать ответственности за военные преступления.
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