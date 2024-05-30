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В МИД РФ рассказали, кто должен организовать "мирные" переговоры России и Украины

Глава МИД РФ в очередной раз обвинил США в поддержке Украины

сегодня, 16:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня Китай больше всего подходит, как страна, которая способна организовать мирную конференцию, в которой будут участвовать РФ и Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", ссылаясь на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В МИД РФ рассказали, кто должен организовать "мирные" переговоры России и Украины

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

При этом Сергей Лавров считает, что такой шаг стал бы продолжением усилий Китая по урегулированию "украинского кризиса".

"Мы разделяем позицию (Китая), что в первую очередь необходимо устранить первопричины конфликта и защитить законные интересы всех сторон, с последующим достижением договоренностей на основе принципа равной и неделимой безопасности. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что это предполагает уважение к реалиям на местах, которые отражают волю людей, живущих там", — отметил министр.

Прогнозируемо Сергей Лавров раскритиковал США за помощь Украине и заявил, что Вашингтон стал "соучастником преступлений киевского режима".

Глава МИД России сказал, что Москва расценила запланированные поставки ядерных истребителей F-16 в Украину как "сигнальную акцию" со стороны НАТО.

"Нам пытаются сказать, что США и НАТО не остановятся ни перед чем в Украине. Однако мы надеемся, что российско-белорусские учения по применению нестратегического ядерного оружия, которые проходят сейчас, напомнят нашим оппонентам о катастрофических последствиях дальнейшей ядерной эскалации", — добавил Лавров.

Топ-дипломат РФ отметил, США на Ближнем Востоке также "раздувают пламя конфликта".

Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для мирных переговоров по окончанию войны в Украине. Глава МИД РФ добавил, что Кремль говорит о мире, а не перемирие, которым, по его словам, может воспользоваться Украина.




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