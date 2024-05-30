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Кравцев Сергей
Сегодня Китай больше всего подходит, как страна, которая способна организовать мирную конференцию, в которой будут участвовать РФ и Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", ссылаясь на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
При этом Сергей Лавров считает, что такой шаг стал бы продолжением усилий Китая по урегулированию "украинского кризиса".
Прогнозируемо Сергей Лавров раскритиковал США за помощь Украине и заявил, что Вашингтон стал "соучастником преступлений киевского режима".
Глава МИД России сказал, что Москва расценила запланированные поставки ядерных истребителей F-16 в Украину как "сигнальную акцию" со стороны НАТО.
Топ-дипломат РФ отметил, США на Ближнем Востоке также "раздувают пламя конфликта".
Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для мирных переговоров по окончанию войны в Украине. Глава МИД РФ добавил, что Кремль говорит о мире, а не перемирие, которым, по его словам, может воспользоваться Украина.
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