Зеленский рассказал, что уже предпринимает Путин, лишь бы сорвать саммит мира

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Кравцев Сергей
Путинский режим пытается угрозами сорвать саммит мира и оказывает давление на государства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в традиционном вечернем обращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, это одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени.
Он сообщил, что провел совещание со всеми украинскими чиновниками, которые работают над подготовкой саммита.
По словам Зеленского, он поставил задачу всем чиновника, отвечающим за подготовку саммита, почти в ежедневном режиме давать детализацию относительно государств, которые еще нуждаются в нашей работе, чтобы быть на саммите, и государств, которые уже подтвердили свое участие, чтобы саммит был именно таким действенным, который нужен для приближения реального мира.
Читайте также на портале "Комментарии" — во время своего европейского турне президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена обязательно принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Мол, его отсутствие очень порадует российского диктатора Путина. Также Зеленский подчеркнул, что Украина должна одержать победу над Россией с помощью оружия, хоть параллельно предлагает и дипломатический путь – тот самый саммит мира. Он также акцентировал, что Путин боится этого мероприятия, потому всячески старается его сорвать. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от саммита мира и того, что может быть после него.
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