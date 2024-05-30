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Зеленский рассказал, что уже предпринимает Путин, лишь бы сорвать саммит мира

Президент отметил, что страна-агрессор давит на лидеров и "откровенно угрожает" разным государствам дестабилизацией

сегодня, 08:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Путинский режим пытается угрозами сорвать саммит мира и оказывает давление на государства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в традиционном вечернем обращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что уже предпринимает Путин, лишь бы сорвать саммит мира

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Готовим дипломатические ответы на российские попытки ослабить саммит мира, который через две недели начнется. Сорвать саммит Россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией", — поделился деталями глава государства.

По его словам, это одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени.

"Зло умеет адаптироваться и сейчас использует ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже почти 100 государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям", — сказал Зеленский.

Он сообщил, что провел совещание со всеми украинскими чиновниками, которые работают над подготовкой саммита.

По словам Зеленского, он поставил задачу всем чиновника, отвечающим за подготовку саммита, почти в ежедневном режиме давать детализацию относительно государств, которые еще нуждаются в нашей работе, чтобы быть на саммите, и государств, которые уже подтвердили свое участие, чтобы саммит был именно таким действенным, который нужен для приближения реального мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время своего европейского турне президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена обязательно принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Мол, его отсутствие очень порадует российского диктатора Путина. Также Зеленский подчеркнул, что Украина должна одержать победу над Россией с помощью оружия, хоть параллельно предлагает и дипломатический путь – тот самый саммит мира. Он также акцентировал, что Путин боится этого мероприятия, потому всячески старается его сорвать.  Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от саммита мира и того, что может быть после него.




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Источник: https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii
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