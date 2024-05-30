Что показал новый закон о мобилизации: с чем все еще есть проблемы

Прошло почти две недели после вступления в силу законодательных нововведений касательно мобилизации. В парламенте дискутируют на тему увеличения срока обновления данных для военнообязанных (с 60 дней до 150), понемногу налаживается ситуация с приложением "Резерв+", а какие-то моменты утрясают на ходу правительственными постановлениями. Что на данный момент можно сказать о мобилизационных процессах в Украине и их перспективах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Самая сложная проблема – качество подготовки и мотивация мобилизованных

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отмечает, что совершенствование мобилизационного законодательства стало вызовом для общества. И проблемы коммуникации со стороны власти, и определенные страхи обусловили противоречивое и неоднозначное восприятие нововведений среди разных слоев населения.

"Вместе с тем, этот процесс – зеркальное отражение сложных реалий войны на истощение. Ведь совершенно очевидно, что не могут существовать два параллельных мира – боевые действия на фронте и размерная жизнь в тылу", – поясняет эксперт.

По его словам, реализация нового мобилизационного законодательства показала неподготовленность сети ТЦК и СП к процессу масштабного обновления данных. Поэтому запуск е-кабинетов "Резерв+" стал адекватным выходом из бюрократического коллапса, мотивировав большую часть военнообязанных обновить данные.

"Хотя это не решает вопрос очередей в терцентры комплектации и случаев недоразумений и столкновений с работниками, равно как и коррупции", – акцентирует Олег Постернак.

Самая сложная проблема сейчас, считает он, качество подготовки и мотивация мобилизованных.

"Нереально заставить идти на штурм или служить недавно мобилизованного, даже с какой-то подготовкой, если он имеет страхи и противоречивые оговорки. Ведь не может быть достаточной мотивации без качественного управления армейскими процессами, крепкой социальной гарантии для бойцов и членов его семьи в случае плена или ранения, психологической поддержки и военно-патриотической военной подготовки. Это ошибочная иллюзия, что только формальным исполнением мобилизационного плана, в том числе силовыми действиями, можно решить проблему устойчивости обороны", – констатирует Олег Постернак.

Страхи чуть спали, напряжение тоже, но еще остается много вопросов

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание, что два месяца, отведенные для обновления военно-учетных данных, являются периодом адаптации всех ключевых норм в контексте вступления закона в действие.

"Часть норм Кабмин менял подзаконными актами и до вступления данного закона в силу, и уже после этого. Как мне кажется, во многом то, как закон будет работать, пока сложно констатировать. Вот в середине июля – другое дело", – говорит эксперт.

Историю с диджитализацией он считает однозначным плюсом. Но уточняет, что приложение "Резерв+ " уже продемонстрировало массу недоработок.

"Явно есть проблемы с коммуникацией — и вокруг этого приложения, и в целом между Минобороны и обществом. Пока не до конца понятен ряд моментов, которые важно прояснить", – отмечает политолог.

Он обращает внимание, что сейчас ажиотаж чуть спал, очереди в ТЦК рассосались, мужчины ранее исчезнувшие с улиц, появились там вновь.

"Но ключевую реакцию увидим через два месяц, когда заработают штрафы и так далее. Пока можно констатировать, что страхи чуть спали, напряжение тоже, но еще остается много вопросов, – считает Алексей Якубин. – Надеемся, после того, как все военно-учетные данные будут обновлены, прекратится безобразные облавы, когда людей "пакуют" чуть ли не на улице и насильно увозят в ТЦК".

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