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Что будет, если удалить с телефона "Резерв+": пояснение ТЦК

Если обновить данные военнообязанного через приложение "Резерв+", а затем удалить его с телефона, информация все равно останется в системе и человек впоследствии получит повестку.

сегодня, 15:25
Автор:
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Slava Kot
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После вступления в силу нового закона о мобилизации в Украине заработало приложение "Резерв+", позволяющее военнообязанным обновить свои данные онлайн и без необходимости идти к ТЦК. Однако некоторые мужчины начали массово удалять "Резерв+", в том числе через сообщения о розыске в приложении. В ТЦК отреагировали на ситуацию.

Что будет, если удалить с телефона "Резерв+": пояснение ТЦК

Приложение для обновления данных военнообязанных "Резерв+". Фото из открытых источников

Представитель Днепропетровского областного ТЦК и СП Алена Кузина в интервью "11 каналу" заявила, что не следует удалять "Резерв" с телефона после обновления данных. По ее словам, после обновления информации, данные все равно сохраняются в системе даже после удаления приложения.

"Если вы удалили после регистрации приложение, то вы просто удалили приложение с телефона, и это не правильно", – говорит Кузина.

Алена Кузина объясняет, что мужчины, которые обновили данные через "Резерв+", все равно получат повестку, даже после удаления приложения. Она может прийти им по почте, или военнообязанному вручат повестку другим методом.

В Минобороны отметили, что если у "Резерв+" после обновления данных военнообязанных возникли ошибки или неисправности, в том числе и объявление в розыск, тогда мужчинам следует обратиться в ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде планируют увеличить срок, за который нужно обновить данные. Как объясняют народные депутаты, проблема возникла из-за неспособности ТЦК проработать все данные по военнообязанным, в том числе и тем, кто обращается в военкомат из-за сбоя в приложении "Резерв+". Ожидается, что вместо 60 дней украинцы получат 150 дней на обновление данных.

Также "Комментарии" писали о работнике ТЦК, заработавшем миллионы на уклонистах от мобилизации в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jhq4VEi1iZs&ab_channel=11%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB.%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0%F0%9F%8C%8A
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