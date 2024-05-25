Первые выводы после вступления в силу нового закона о мобилизации: какие есть нюансы

Неделю назад, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации. В Верховной Раде продолжают обсуждать тему бронирования за деньги, в Минобороны дали пояснения на ключевые вопросы, касающиеся обновления данных военнообязанных через приложение "Резерв+". Какие главные выводы о "мобилизации по-новому" можно сделать? Что позитивного, что негативного следует отметить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Мобилизация сейчас – это не просто о военнообязанных, а обо всей стране

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что спустя неделю после вступления в силу закона о мобилизации, обозначились как плюсы, так и минусы нововведений.

проявив готовность быть тем фондом, который позволит провести новую волну мобилизации, дать возможность для ротации действующих военнослужащих. Судя по своей ленте в Фейсбуке, вижу, что часть мужчин уже отправились в учебку, сделав свой сознательный выбор. Но это пока не носит массового характера", – подчеркивает эксперт. "Если говорить о плюсах – большое количество украинцев уже обновили свои данные

По ее словам, приятно, что многие пришли в ТЦК обновить свои данные, не дожидаясь запуска электронной системы "Резерв+". Но ее внедрение, равно как возможность обновить данные через ЦПАУ, однозначно облегчило этот процесс.

"При этом, немалому количеству украинцев ради визита в ТЦК и обследования на ВВК пришлось отпрашиваться с работы, брать отгулы и так далее. То есть, люди с пониманием отнеслись к этому процессу. Есть, конечно, неприятные моменты, когда случаются скандалы, инициированные как представителями ТЦК, так и потенциальными мобилизованными. Это говорит о высоком уровне психологического напряжения в обществе. Порой сбоит организационный процесс (огромные очереди, неадекватное поведение представителей ВВК и ТЦК)", – обращает внимание Александра Решмедилова.

Безусловно, продолжает она, нужны будут определенные коррекции. И в смысле очередей (как живых, так и электронных), и в смысле перегрузки систем, и по ряду других моментов.

"Перегрузка, с которой столкнулись представители ТЦК, ВВК, ЦПАУ, нотариусы и работодатели, говорит о том, что ряд действий оказались непродуманными. Не могут люди работать 24/7. Не должны те, кто обновляет свои данные, кто проходит обследование, простаивать в очередях часами-днями. Нужны четкие пояснения, горячие линии, нормальное информирование", – считает аналитик.

Она отмечает, что меньше стало людей на улицах. Похоже, ожидают, как система со временем сама себя отрегулирует.

"Появился дефицит водителей, особенно дальнобойщиков, выезжающих за границу. Об этом сигнализируют автоперевозчики. А мы как страна, зависящая от поставок из-за рубежа, можем начать ощущать дефицит определенных товаров, топлива. Вследствие чего есть угроза возникновения неожиданных кризисов, роста цен и так далее. Нужны логичные бронь, разумные подходы, иначе мы вскоре ощутим острый дефицит не только тех или иных товаров, но и кадров", – предупреждает Александра Решмедилова.

В то же время, по ее мнению, следует с пониманием относится к тем или иным пробуксовкам после вступления закона в силу.

"Мы живем в военное время, многие решения проходят обкатку буквально "с колес". И мобилизация сейчас – это не просто о военнообязанных, а обо всей стране. На что, безусловно, нужно определенное время. В том числе – на урегулирование тех или иных вопросов новыми законами, решениями правительства и так далее", – поясняет аналитик.

Дискуссии идут лишь насчет того, что процесс мобилизации должен быть справедливым

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает следующим образом:

"После вступления в силу закона о мобилизации, этот вопрос остается достаточно сложным для украинского общества. Но не критичным. Ни к какому разлому, расколу он не приводит. Жители нашей страны понимают, зачем это нужно. Главная причина – продолжающаяся агрессия РФ с целью уничтожения украинских государства и нации".

По словам эксперта, несмотря на усилия пропаганды РФ сместить фокус на якобы плохую украинскую власть и ужасную мобилизацию, это не срабатывает. Наше общество в большинстве своем консолидировано в понимании необходимости мобилизации, альтернативой чему выглядит оккупация новых наших территорий со всеми вытекающими ужасами….

"Дискуссии идут лишь насчет того, что процесс мобилизации должен быть справедливым. Бизнес должен работать, бронирование специалистов — быть прозрачным и понятным, менее состоятельные не должны воевать за более состоятельных. И так далее", – поясняет Игорь Петренко.

Он подчеркивает, что Раде и Кабмину необходимо проработать эти моменты и предоставить четкие критерии той же брони, которые не вызывали бы вопросов.

"Конечно, всё это следовало урегулировать еще раньше. Но — имеем, что имеем, – констатирует политолог. – Облегчает ситуацию то, что Украину продолжают поддерживать партнеры, что к нам поступают новые вооружения и боеприпасы. И это уже сказывается — как на линии фронта, так и на тылах противника, в том же Крыму. Это же снижает градус напряжения по тому же вопросу мобилизации. Отличным решением стало введение электронного обновления военно-учетных данных через систему "Резерв+", ЦПАУ. Есть некоторые проблемы, но процесс налаживается. Улучшается работа ТЦК, вводятся электронные очереди. Продолжается коммуникация по разным вопросам. Где-то лучше, где-то хуже. Но ситуация стабилизируется", – резюмирует Игорь Петренко.

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