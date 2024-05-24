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Темпы ускоряются: сколько уже военнообязанных обновили данные через "Резерв+"

В Минобороны утверждают, что уже более миллиона военнообязанных обновили данные онлайн через "Резерв+"

сегодня, 16:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Более миллиона военнообязанных украинцев обновили данные онлайн через мобильное приложение "Резерв+". ТЦК понадобилось бы на это около года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Темпы ускоряются: сколько уже военнообязанных обновили данные через "Резерв+"

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

В ведомстве также назвали количество военнообязанных, которые обновили персональные данные через ЦПАУ и в ТЦК: ЦПАУ — 40 865 украинцев; ТЦК — 21 735 граждан.

"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования потратили бы около года", — заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Мобильное приложение "Резерв+" доступно в 176 странах. Помимо Украины, чаще всего приложением пользуются в Польше, Германии, Канаде, США и Чехии.                                                  

В Минобороны отмечают, что скоро в приложении "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине вступил в силу закона о мобилизации, который обязывает всех военнообязанных от 18 до 60 лет в течение двух месяцев обновить свои военно-учетные данные. Среди спорных моментов – ситуация с "бронированием", с электронным кабинетом (Резерв+) для военнообязанных, призывников и резервистов, с рядом других моментов, включая ужесточение наказания для уклонистов. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" ситуацию с мобилизацией и вокруг нее.

Также издание "Комментарии" сообщало – закон о мобилизации вступил в силу: к чему это приведет, что нужно доработать.




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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/9577
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