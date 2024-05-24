Темпы ускоряются: сколько уже военнообязанных обновили данные через "Резерв+"

Более миллиона военнообязанных украинцев обновили данные онлайн через мобильное приложение "Резерв+". ТЦК понадобилось бы на это около года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

В ведомстве также назвали количество военнообязанных, которые обновили персональные данные через ЦПАУ и в ТЦК: ЦПАУ — 40 865 украинцев; ТЦК — 21 735 граждан.

"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования потратили бы около года", — заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Мобильное приложение "Резерв+" доступно в 176 странах. Помимо Украины, чаще всего приложением пользуются в Польше, Германии, Канаде, США и Чехии.

В Минобороны отмечают, что скоро в приложении "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

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