Есть ли альтернатива усиления мобилизации: какие моменты остаются проблемными

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Кравцев Сергей
Пошли вторые сутки со вступления в силу закона о мобилизации, который обязывает всех военнообязанных от 18 до 60 лет в течение двух месяцев обновить свои военно-учетные данные. Среди спорных моментов – ситуация с "бронированием", с электронным кабинетом (Резерв+) для военнообязанных, призывников и резервистов, с рядом других моментов, включая ужесточение наказания для уклонистов. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" ситуацию с мобилизацией и вокруг нее.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
То, что мобилизация нам необходима – это факт, который глупо отрицать, уверен политолог, боец подразделения ГРОМ, 41 омбр Кирилл Сазонов. Людей не хватает, части нуждаются в пополнении, поясняет он. Те, кто воюет, кто на передовой – элементарно устают. Им необходимы отдых, ротация, возможность съездить домой.
В то же время, продолжает он, много вопросов вызывает "бронь" от мобилизации.
"Мы, кто сейчас воюет, понимаем, почему нельзя тотально мобилизовать всех. Стране нужна экономика, люди, которые работают в ВПК, в экспортно-ориентированных отраслях. Это деньги, без которых много не навоюешь. Это и зарплаты, и оружие, и боеприпасы, и техника, и продукты и так далее… Люди, которые критично нужны для наших ключевых отраслей (в том числе энергетической, которая страдает от российских ударов), конечно, должны иметь "бронь". Такой подход вызывает понимание, – отмечает Кирилл Сазонов. – Но вот что вызывает, мягко говоря, недоумение, так это – когда пытаются "бронировать" артистов, а уж тем более – людей с высокой зарплатой (Кабмин и некоторые парламентарии периодически выходят с такими идеями)".
Это ужасный социальный прокол, говорит военный. Ведь получится, что война – только для бедных.
Он высказал надежду, что Кабмин и Рада примут логичные, продуманные, прозрачные, справедливые решения касательно "бронирования".
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает следующим образом:
В целом, констатирует эксперт, видно нежелание определенного количества граждан и обновлять свои данные, и идти служить в ВСУ.
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