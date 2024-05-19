Есть ли альтернатива усиления мобилизации: какие моменты остаются проблемными

Пошли вторые сутки со вступления в силу закона о мобилизации, который обязывает всех военнообязанных от 18 до 60 лет в течение двух месяцев обновить свои военно-учетные данные. Среди спорных моментов – ситуация с "бронированием", с электронным кабинетом (Резерв+) для военнообязанных, призывников и резервистов, с рядом других моментов, включая ужесточение наказания для уклонистов. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" ситуацию с мобилизацией и вокруг нее.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Касательно "бронирования" возникает много вопросов

То, что мобилизация нам необходима – это факт, который глупо отрицать, уверен политолог, боец подразделения ГРОМ, 41 омбр Кирилл Сазонов. Людей не хватает, части нуждаются в пополнении, поясняет он. Те, кто воюет, кто на передовой – элементарно устают. Им необходимы отдых, ротация, возможность съездить домой.

"Те, кто опасается, что, придя по мобилизации в ВСУ, окажется в плохих условиях, будет редко видеть близких, мало отдыхать, ошибается. Как раз таки, когда количество военных увеличится, всем будет хватать времени и на отдых, и на ротацию, и на поездки домой. Это сработает в общих интересах", – поясняет эксперт.

В то же время, продолжает он, много вопросов вызывает "бронь" от мобилизации.

"Мы, кто сейчас воюет, понимаем, почему нельзя тотально мобилизовать всех. Стране нужна экономика, люди, которые работают в ВПК, в экспортно-ориентированных отраслях. Это деньги, без которых много не навоюешь. Это и зарплаты, и оружие, и боеприпасы, и техника, и продукты и так далее… Люди, которые критично нужны для наших ключевых отраслей (в том числе энергетической, которая страдает от российских ударов), конечно, должны иметь "бронь". Такой подход вызывает понимание, – отмечает Кирилл Сазонов. – Но вот что вызывает, мягко говоря, недоумение, так это – когда пытаются "бронировать" артистов, а уж тем более – людей с высокой зарплатой (Кабмин и некоторые парламентарии периодически выходят с такими идеями)".

Это ужасный социальный прокол, говорит военный. Ведь получится, что война – только для бедных.

у моих побратимов, в том числе добровольцев. Среди них много киевлян, которые пошли воевать с куда больших зарплат, чем получают в рядах ВСУ", – подчеркивает Кирилл Сазонов. "Такой подход деморализует потенциально мобилизованных ("почему мы должны идти воевать за богатых?"). Естественно, это использует противник в своих ИПСО. К тому же, подобные идеи вызывают справедливое негодование

Он высказал надежду, что Кабмин и Рада примут логичные, продуманные, прозрачные, справедливые решения касательно "бронирования".

Если нет мотивации, то никакими приложениями тут не помочь

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает следующим образом:

Всё больше людей пытается покинуть территорию Украины, в том числе с риском для жизни. Некоторые гибнут при этом...". "Сейчас интересно пересмотреть выступления Зеленского, когда он был кандидатом в президенты. Глядя на то, что происходит в стране в данный момент, интересно было бы узнать реальный уровень его нынешней поддержки. В том числе в ракурсе мобилизации. Он пытался отстраниться от темы. Но подписи под соответствующими законами – его. В итоге мобилизация усиливается, гайки закручиваются

В целом, констатирует эксперт, видно нежелание определенного количества граждан и обновлять свои данные, и идти служить в ВСУ.

Можно, конечно, улучшать многое, включая сервис. Но, если нет желания идти в войска, нет мотивации, то никакими приложениями тут не помочь. И именно над мотивацией надо работать", – считает Сергей Войченко. "Это – серьезная проблема. Как и в целом организационные процессы. Очереди в ТЦК продемонстрировали неготовность последних принимать такое количество граждан. А электронные очереди начали вводить лишь сейчас

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