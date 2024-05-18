Где в Украине запустили электронные очереди в ТЦК: перечень облцентров

Минобороны тестирует свой новый сервис – электронную очередь в ТЦК и СП. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны.

Электронные очереди в ТЦК. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК – тестирование происходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.

Полный перечень есть на сайте МО.

Ведомство объясняет, как записаться в е-очередь: нужно выбрать ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации. Далее введите персональные данные для записи. Подтвердите номер телефона. Получите сообщение с датой и временем вашего визита.

Отметим, в субботу, 18 мая, вступил в силу законопроект о мобилизации, который, по мнению законодателей, должен сделать ее более эффективной. При этом до сих пор есть вопросы по бронированию в целом и водителей – в частности. Остаются "сырыми" и электронные виды обновления данных военнообязанных, хоть в последний момент, вроде бы, появилась информация, что администраторов Центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) подключат к необходимой системе. Параллельно с этим законопроектом, обязывающим обновить военно-учетные данные, появились и другие, имеющие непосредственное отношение к мобилизации. Речь, среди прочего, о подписанных президентом документах, позволяющих брать в ряды вооруженных сил определенные категории осужденных, а также ужесточающих наказания для уклонистов. Что на данный момент можно сказать о попытках улучшить ситуацию с мобилизацией в Украине? Какие нововведения стоит приветствовать, что необходимо доработать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



