Закон о мобилизации вступил в силу: к чему это приведет, что нужно доработать

В субботу, 18 мая, вступил в силу законопроект о мобилизации, который, по мнению законодателей, должен сделать ее более эффективной. При этом до сих пор есть вопросы по бронированию в целом и водителей – в частности. Остаются "сырыми" и электронные виды обновления данных военнообязанных, хоть в последний момент, вроде бы, появилась информация, что администраторов Центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) подключат к необходимой системе. Параллельно с этим законопроектом, обязывающим обновить военно-учетные данные, появились и другие, имеющие непосредственное отношение к мобилизации. Речь, среди прочего, о подписанных президентом документах, позволяющих брать в ряды вооруженных сил определенные категории осужденных, а также ужесточающих наказания для уклонистов. Что на данный момент можно сказать о попытках улучшить ситуацию с мобилизацией в Украине? Какие нововведения стоит приветствовать, что необходимо доработать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

База ТЦК значительно расширится

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок поделился таким комментарием:

"Если анализировать попытки улучшить мобилизацию в Украине, то механизм, разработанный Минобороны и утвержденный Верховной Радой в виде соответствующего закона, существенно улучшит возможности учета военнообязанных. И, конечно, это расширит возможности ТЦК улучшить возможности с мобилизацией. Ведь на учете будет стоять значительно больше военнообязанных. Если ранее ТЦК выбирали из того, что есть – и зачастую отправляли в армию пожилых или больных людей (потому что других в их базе не было), то теперь база значительно расширится".

На это же, акцентирует эксперт, направлено уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

По мнению Валерия Клочка, можно приветствовать в целом принципы и инструменты, которые государство решило использовать для максимального учета военнообязанных (в том числе возможности обновить данные в электронном виде, которые пока сбоят, но, уверен, вскоре заработают без проблем).

"Безусловно, есть, что дорабатывать, – считает эксперт. – В том числе в ракурсе мобилизации транспорта, к чему есть немало вопросов. Но, думаю, тут тоже найдут разумное решение".

Нужно менять ситуацию с бронированием

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний в своем комментарии сделал акцент на ситуации с бронированием.

"У нас, на мой взгляд, крайне неудачной была попытка привязать это к тому, кто больше платит налогов и так далее, – отметил он. – Это абсолютно неправильный подход. К теме бронирования следует подойти иначе".

Во-первых, поясняет эксперт, необходим список критично важных специальностей для ВПК.

"Эти люди обеспечивают наших воинов необходимыми вооружениями, боеприпасами. Зарплаты у них могут быть не такими высокими, как, например, у того же финансиста, который занимается не поддержкой реального сектора экономики, а спекуляциями с теми же ОВГЗ и депозитными сертификатами. Но кто из них больше пользы приносит фронту? Конечно, тот, кто реально укрепляет нашу оборону!", – уверен Тарас Загородний.

Во-вторых, продолжает он, нельзя трогать тех же спасателей, энергетиков и так далее – тех, кто стоит на защите нашей критической инфраструктуры.

"А не так, как у нас пытаются втащить в "бронь", в том числе через коррупционный механизм компании или учреждения, не имеющие никакого отношения к обороне, но вдруг ставшие стратегическими предприятиями, – отмечает эксперт. – Один человек, который трудится в сфере ВПК, создает восемь рабочих мест в смежных отраслях. И получая, допустим, 30 тысяч гривен, он может создать рабочие места на эту сумму, умноженную на восемь. Это эффективное выстраивание и ВПК, и реального сектора экономики в целом".

Идет строительство армии крепостных

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что ситуация с мобилизацией с каждым днем становится всё хуже.

"Каждое новое принимаемое властью решение говорит о том, что страной руководят некомпетентные авторитарные люди, не понимающие простейших вещей в психологии. Люди, не знающие истории, не понимающие, чем закончится строительство очередной Северной Кореи", – отмечает эксперт.

По его словам, весь цивилизованный мир демонстрирует, что в армиях служат добровольно. Что побеждают в конкуренции экономически свободные страны.

"Но, невзирая на это, наше руководство строит армию крепостных и экономику, контролируемую силовиками, – констатирует Павел Себастьянович. – Руководство страны ведет общество к бунтам, а армию к военным поражениям. В обществе создается слой хунвейбинов, готовых избивать и насиловать "ухилянтов", а заградотряды на границах – стрелять в беглецов. Ничего хорошего такую страну не ждет".

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