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В ЦПАУ рассказали о новой услуге: что важно знать военнообязанным после 18 мая

Администраторов ЦПАУ все же подключают к системе учета призывников

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сейчас происходит процесс подключения администраторов Центров предоставления админуслуг к системе. Эта услуга новая и не специфическая для ЦПАУ. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "КИЕВ24" рассказала директор департамента ЦПАУ КГГА Наталья Шамрай.

В ЦПАУ рассказали о новой услуге: что важно знать военнообязанным после 18 мая

ТЦК. Фото: из открытых источников

"Мы не понимаем пока что, какое количество лиц можем ожидать по внесению данных военнообязанных. Но будем своевременно реагировать, чтобы справляться с такими очередями", – отметила директор.

В то же время Наталья Шамрай отметила, что сейчас уже происходит подключение администраторов к системе и работники оперативно будут вносить данные.

"Военнообязанный в ЦПАУ должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, будем проверять, тот ли это человек. Будем вносить данные, предусмотренные системой. Сейчас происходит процесс подключения администраторов ЦПАУ к системе", – добавила она.

Отметим, ранее, несмотря на то, что обновленный закон о мобилизации вот-вот вступил в силу, представители органов местного самоуправления жаловались, что до сих пор ЦПАУ не имеют даже технической возможности участвовать в процессе внесения данных военнообязанных и тем все равно придется обращаться непосредственно в ТЦК.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования (ТЦК). Такое заявление в эфире телеканала "Киев24" сделал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.




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