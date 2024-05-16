Теперь только в ТЦК: почему обновить данные в ЦПАУ не получится

Как ожидалось, часть ответственности за обновление данных военнообязанных ляжет на Центры предоставления административных услуг. Впрочем, закон о мобилизации в ближайшее время вступит в силу, а правительство до сих пор не предоставило ЦПАУ доступ к необходимым системам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на собеседника в одной из местных администраций Харьковской области.

ТЦК. Фото: из открытых источников

"Нет даже технической возможности участвовать в процессе", — заявил представитель местного самоуправления.

Отмечается, что во Львовской ОВА ответили, что пока ни один администратор ЦПАУ не получил доступа к соответствующей системе, в которой надо будет делать эти уточнения. Не состоялось никаких обучений работников.

Местные власти надеются на принятие нужных нормативно-правовых документов до 17 мая. И к тому же времени ожидают предоставления доступа к системе и проведения обучения для администраторов.

Депутат комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз заявила, что вовремя разработать подзаконные документы должен был не парламент, а правительство.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования (ТЦК). Такое заявление в эфире телеканала "Киев24" сделал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"До 18 мая работает такой механизм: руководитель издает приказ об оповещении работника и может этот приказ, кстати, отправить в ТЦК. Таким образом он снимает с себя ответственность – то есть дальше руководитель не отвечает, будет ли военнообязанный работник идти в ТЦК или нет. Он свою часть юридического вопроса выполнил – оповестил военнообязанного работника, издав приказ", – объяснил он.



