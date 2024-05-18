У Зеленского ответили, будут ли возвращать граждан, которые незаконно пересекли границы Украины

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Кравцев Сергей
Сейчас нет однозначного ответа, будет ли государство подавать в розыск граждан Украины, незаконно находящихся за рубежом и не обновляющих свои данные. Но этот вопрос особенно острый, учитывая вступление в силу нового закона о мобилизации, который требует обновление своих учетных данных. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире проекта Радио Свобода "Свобода Live" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Советник добавил, что он лично не видит никакой проблемы для украинцев в том, чтобы обновить свои данные и получить возможность дальше находиться на законных основаниях за рубежом.
Михаил Подоляк отметил, что совсем другие юридические процедуры будут применены в отношении граждан, находящихся за рубежом на незаконных основаниях.
Он напомнил, что процесс отказа от украинского гражданства предусматривает взаимодействие с государством, поэтому будет невозможен без соблюдения гражданами действующих норм закона.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение мобилизации и воинского учета. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
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Донбас
сегодня, 07:07
"РДА Києва вирішило придбати туалетний папір на півтора мільйона грн, — Prozorro." Вот же твари, будь прокляты вы все и ваши семьи. Пора начинать по закону военного времени могилизировать их всех, пока они нас не могилизировали. 4 сотни ссучих выблядков во главе с клоуном-наркоманом и 25 миллионов оставшегося народа в страхе держат. Народ очнись, очнись, пора.