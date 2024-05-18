logo

BTC/USD

66959.55

ETH/USD

3100.33

LTC/USD

84.11

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского ответили, будут ли возвращать граждан, которые незаконно пересекли границы Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского ответили, будут ли возвращать граждан, которые незаконно пересекли границы Украины

Советник ОП отметил, что совсем другие юридические процедуры будут применены в отношении граждан, находящихся за границей на незаконных основаниях

сегодня, 08:05 comments2014
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Сейчас нет однозначного ответа, будет ли государство подавать в розыск граждан Украины, незаконно находящихся за рубежом и не обновляющих свои данные. Но этот вопрос особенно острый, учитывая вступление в силу нового закона о мобилизации, который требует обновление своих учетных данных.  Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире проекта Радио Свобода "Свобода Live" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

У Зеленского ответили, будут ли возвращать граждан, которые незаконно пересекли границы Украины

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Я не могу подтвердить, что есть такие планы, но, безусловно, государство должно разработать алгоритм возвращения граждан, которые незаконно пересекли границы Украины", – высказался Пололяк.

Советник добавил, что он лично не видит никакой проблемы для украинцев в том, чтобы обновить свои данные и получить возможность дальше находиться на законных основаниях за рубежом.

Михаил Подоляк отметил, что совсем другие юридические процедуры будут применены в отношении граждан, находящихся за рубежом на незаконных основаниях.

"Те люди, которые сбежали, то есть они не находятся на законных основаниях — это уже совсем другая категория. Министр иностранных дел Украины господин Кулеба четко объяснил, что, если вы хотите получать определенные сервисные услуги от государства, вы должны идти по процедуре. Если вы нарушили эту процедуру, безусловно, тогда будут соответствующие действия со стороны государства", — заявил Михаил Подоляк.

Он напомнил, что процесс отказа от украинского гражданства предусматривает взаимодействие с государством, поэтому будет невозможен без соблюдения гражданами действующих норм закона.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение мобилизации и воинского учета. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-radnyk-op-choloviky-za-kordonom/32952046.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Донбас

сегодня, 07:07

"РДА Києва вирішило придбати туалетний папір на півтора мільйона грн, — Prozorro." Вот же твари, будь прокляты вы все и ваши семьи. Пора начинать по закону военного времени могилизировать их всех, пока они нас не могилизировали. 4 сотни ссучих выблядков во главе с клоуном-наркоманом и 25 миллионов оставшегося народа в страхе держат. Народ очнись, очнись, пора.


Новости

Все новости