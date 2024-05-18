У Зеленского ответили, будут ли возвращать граждан, которые незаконно пересекли границы Украины

Сейчас нет однозначного ответа, будет ли государство подавать в розыск граждан Украины, незаконно находящихся за рубежом и не обновляющих свои данные. Но этот вопрос особенно острый, учитывая вступление в силу нового закона о мобилизации, который требует обновление своих учетных данных. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире проекта Радио Свобода "Свобода Live" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Я не могу подтвердить, что есть такие планы, но, безусловно, государство должно разработать алгоритм возвращения граждан, которые незаконно пересекли границы Украины", – высказался Пололяк.

Советник добавил, что он лично не видит никакой проблемы для украинцев в том, чтобы обновить свои данные и получить возможность дальше находиться на законных основаниях за рубежом.

Михаил Подоляк отметил, что совсем другие юридические процедуры будут применены в отношении граждан, находящихся за рубежом на незаконных основаниях.

"Те люди, которые сбежали, то есть они не находятся на законных основаниях — это уже совсем другая категория. Министр иностранных дел Украины господин Кулеба четко объяснил, что, если вы хотите получать определенные сервисные услуги от государства, вы должны идти по процедуре. Если вы нарушили эту процедуру, безусловно, тогда будут соответствующие действия со стороны государства", — заявил Михаил Подоляк.

Он напомнил, что процесс отказа от украинского гражданства предусматривает взаимодействие с государством, поэтому будет невозможен без соблюдения гражданами действующих норм закона.

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