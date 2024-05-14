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Через несколько дней Украина может получить масштабную проблему, спровоцированную ВР

Уже с 18 мая может остановиться идущий в Украину импорт, сообщил в эфире «Киев 24» директор сети АЗС Дмитрий Леушкин. По его словам, с этого времени все водители должны иметь QR-код для выезда за границу

сегодня, 19:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Украине уже через несколько дней может наступить топливный кризис, заявил Дмитрий Леушкин. По его словам, дело в том, что с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, а это значит, что водителей грузовиков не будут выпускать за границу без QR-кода.

Через несколько дней Украина может получить масштабную проблему, спровоцированную ВР

АЗС

При этом известно, что такой код водитель сможет получить только после того, как обновит данные в ТЦК и пройдет ВЛК.

"Если такое случится, то у нас будет топливный кризис",
– заявил Леушкин.

По его словам, именно ситуация вокруг водителей его беспокоит больше всего.

При этом Леушкин заявил, что коллапс можно ожидать не только на рынке горючего, но и рынках всех тех товаров, которые импортируют из-за рубежа. К примеру, по его мнению, могут возникнуть проблемы с поставкой медикаментов.

"Если всего 5 процентов грузовиков останется на рейсе. Это будет коллапс",
– заявил Леушкин.

При этом он подчеркнул, что запас горючего на АЗС сделан на две недели и именно за это время водители должны успеть обновить данные в ТЦК, пройти в ВЛК и, возможно, тогда они смогут получить бронь от мобилизации. Впрочем, эксперт сомневается, что всем водителям удастся столь оперативно получить коды для выезда за границу.

То есть, подчеркивает Леушкин, нардепы приняли закон, но не продумали до конца, как он должен работать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 18 мая вступит в силу закон о мобилизации, согласно которому каждый украинец должен обновить свои данные в ТЦК и пройти ВЛК. При этом известно, что свои данные можно обновить через электронный кабинет. После обновления данных через электронный кабинет военнообязанным придет повестка или вызов онлайн для прохождения ВЛК.





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Источник: https://t.me/kyivtv/64276
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