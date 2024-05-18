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Приложение Резерв+ для военнообязанных уже можно скачать, но без нюансов не обошлось

"Резерв+" для военнообязанных можно скачать, но воспользоваться им пока удается с трудом

сегодня, 08:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Минобороны в ночь на субботу запустили мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в Telegram советник министра обороны Кирилл Тимошенко.

Приложение Резерв+ для военнообязанных уже можно скачать, но без нюансов не обошлось

Приложение "Резерв+"

Приложение уже доступно для загрузки. Его можно скачать, как для операционной системы IOS, так и для Android.

Вот только, как и ожидалось, не обошлось без нюансов. В сети появляются все больше отзывов, что пока что работает не все без изъянов. Люди жалуются, что не всем удается воспользоваться приложением и выполнить свои обязанности, обновив учетные данные, без похода в ТЦК. 

Так, главный редактор "Суспільне Донбас" Андрей Крамченков у себя в facebook поделился впечатлением от того, как работает приложение.

"Я поставил себе приложение Резерв+ от Министерства обороны, чтобы выполнить требования закона и обновить данные без похода в ТЦК. Во-первых, я его долго не мог найти в Play Market. Таки нашел, установил. Далее этап регистрации, где следует подтверждение личности через BankID. Пробовал раз восемь – через Приват и через Моно. Результат тот же – либо белый экран и ничего не происходит, либо error 404. Хорошее приложение, идеально передающее атмосферу", – написал Крамченков.

Под постом главреда также начали появляться комментарии других пользователей соцсети, которые также подтвердили, что приложение работает не идеально и не удается обновить свои данные.

Отметим, пресс-служба Минобороны сообщила, что 18 мая вступает в силу обновленный закон о мобилизации. Это значит, что с сегодняшнего дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней – до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже. В Минобороны объяснили, что обновить данные можно онлайн – через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет – ред.).

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Приложение Резерв+ для военнообязанных уже можно скачать, но без нюансов не обошлось - фото 2



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