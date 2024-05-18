Приложение Резерв+ для военнообязанных уже можно скачать, но без нюансов не обошлось

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Кравцев Сергей
В Минобороны в ночь на субботу запустили мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в Telegram советник министра обороны Кирилл Тимошенко.
Приложение "Резерв+"
Приложение уже доступно для загрузки. Его можно скачать, как для операционной системы IOS, так и для Android.
Вот только, как и ожидалось, не обошлось без нюансов. В сети появляются все больше отзывов, что пока что работает не все без изъянов. Люди жалуются, что не всем удается воспользоваться приложением и выполнить свои обязанности, обновив учетные данные, без похода в ТЦК.
Так, главный редактор "Суспільне Донбас" Андрей Крамченков у себя в facebook поделился впечатлением от того, как работает приложение.
Под постом главреда также начали появляться комментарии других пользователей соцсети, которые также подтвердили, что приложение работает не идеально и не удается обновить свои данные.
Отметим, пресс-служба Минобороны сообщила, что 18 мая вступает в силу обновленный закон о мобилизации. Это значит, что с сегодняшнего дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней – до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже. В Минобороны объяснили, что обновить данные можно онлайн – через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет – ред.).
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