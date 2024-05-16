Министр экономики отреагировала на скандал с бронированием работников для некоторых компаний

Министр экономики Юлия Свириденко отреагировала на приказ министерства, который предусматривал введение бронирования для мобилизации шестерым компаниям, из которых только одна связана с армией. Свириденко заявила, что отменяет приказ и будет разбираться по каждой компании.



Министр экономики Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Народный депутат Александр Федиенко опубликовал приказ от 8 апреля 2024 года, в котором говорилось о бронирование работников шести компаний, в том числе службы доставки Glovo, рекламного агентства "СММ", компании "Фавбет Тек", похожей с названием на букмекерскую контору.

Оказалось, что из шести компаний, получивших разрешение бронировать своих работников на 6 месяцев, только одна имела отношение к армии — "КоРТ", которая занимается разработкой беспилотников и систем РЭБ.

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно", — отреагировала министерша экономики Юлия Свириденко.

Свириденко также объяснила процесс бронирования. По ее словам, компании обращаются к Минцифры, которое признает их критически важными на основании различных критериев, в частности отсутствие задолженностей и уровня зарплат.

После этого списки попадают в Генштаб для проверки, а затем в Министерство экономики, где "в случае отсутствия правовых оснований для отказа, принимается решение о бронировании работников".

Юлия Свириденко также указала, что будет проведено обновление постановления, чтобы найти оптимальное решение о бронировании от мобилизации, которое "соответствует запросу военных, но в то же время позволит работать экономике".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран войны раскритиковал закон о мобилизации.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, сколько денег может получить Украина благодаря экономическому бронированию.