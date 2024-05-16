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Как сделать бронирование от мобилизации справедливым: в ВСУ дали советы правительству

Подходы к бронированию от призыва в армию вызывают все больше вопросов

сегодня, 22:15
Автор:
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Марьян Ощановский
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Проблема бронирования от мобилизации состоит в том, что правительство определяет стратегическими предприятия без привязки к реальности и конкретике, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Как сделать бронирование от мобилизации справедливым: в ВСУ дали советы правительству

В Украине все чаще возникают скандалы из-за бронирования. Фото из открытых источников

"Реальность – это взаимосвязь между потребностью экономики и потребностями фронта. Где здесь цирк, Glovo и букмекеры из онлайн-казино — понять сложно", — подчеркнул Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, даже при всех сложностях поиска связи между потребностями экономики и армии правительство должно более четко формулировать свои решения.

"Если вы уже признаете ФК "Черноморец" или "Динамо" стратегическим предприятием, определяйте, сколько именно лиц и какие должности являются "стратегическими". Иначе все это превратится в хаос, нечестную конкуренцию, раздутые штаты и злоупотребления. Решение лежит на поверхности. Почему до этого не додумались люди, за это получающие зарплаты, понять невозможно", — добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, поскольку зарабатывает на поддержке российского военно-промышленного комплекса, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. Эксперт отметил, что все выводы США, которые подавались Конгрессу, обнародовались национальной разведкой и озвучивались главой Пентагона, свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Китай вовлечен в поддержку российской оборонной промышленности.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние месяцы Россия активизировала усилия по дезинформации с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет издание CNN, по оценке разведки США, полученной телеканалом и подтвержденной чиновником администрации Джо Байденом, РФ разжигает критику относительно деятельности Зеленского. По данным издания, российская дезинформация делает упор на две темы – уход украинских сил из Авдеевки и отсрочку президентских выборов в Украине.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031fFZdt5mcTiWxx9fEM6oTSxLeGVKSM1z8msZXiRHiK5nrohHPYpruTSgfwms6Lnul&id=100000878673787
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