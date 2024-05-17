Уклонистов за решетку или нет: стало известно, что предлагают в Раде

В украинском парламенте предлагают вместо лишения свободы наказывать людей, которые уклоняются от мобилизации на военную службу, штрафами и ограничением свободы. Как передает портал "Комментарии", с данной инициативой выступил Анатолий Бурмич. Он зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в статью 336 Уголовного кодекса Украины относительно установления не связанных с лишением свободы видов наказаний" (регистрационный номер 11260).

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарий предлагает отменить ныне действующую норму, которой предусмотрено за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Вместо этого предлагается заменить это наказание на штраф от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 51 тысячи до 85 тысяч гривен). Кроме того, предлагаются еще общественные работы (160-240 часов), исправительные работы (1-2 года) и ограничение свободы (1-2 года).

Как известно, при лишении свободы осужденный изолируется от общества в тюрьме. Однако в случае ограничения свободы лицо отбывает наказание в исправительных центрах и может продолжать свободно общаться со своим окружением, иметь телефон и носить привычную одежду. Хотя определенные права и свободы ограничиваются, это не приводит к такой изоляции как в случае с колонией.

Кроме того, осужденный самостоятельно добирается до места отбывания наказания, получив соответствующее предписание. Кроме того, указанные лица могут проживать со своими семьями в личных домах или частных квартирах в пределах населенного пункта по месту дислокации учреждения. Им нужно будет только в указанные дни отмечаться в журнале регистрации. Также лица с ограничением свободы могут краткосрочно выезжать по делам и сдавать экзамены в учебных заведениях.

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