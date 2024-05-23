В Минобороны ответили на ключевые вопросы, касающиеся приложения «Резерв+»

Министерство обороны ответило на наиболее часто задаваемые вопросы, которые возникают вокруг использования приложения "Резерв+".

Резерв+

В частности, одним из наиболее распространенных является вопрос о том, кому нужно скачать приложение и обновить свои данные. Здесь, говорят в Минобороны, ответ прост. Такие действия должны совершить все военнообязанные. То есть, лица моложе 18 лет и старше 60, женщины, не стоящие на военном учете и собственно, военнослужащие не должны устанавливать это приложение.

Еще однин вопрос, который очень интересует военнообязанных, касается того, нужно ли посещать ТЦК после авторизации в "Резерв+". В Минобороны подчеркивают, что люди, обновившие свои данные через приложение, выполнили требование закона. Последующая коммуникация с ТЦК происходит в обычном режиме.

Кроме того, оказалось, что часто данные из реестра "Оберіг" неправильны. В этом случае в Минобороны советует обратиться в ТЦК. Также в военкомат советуют обращаться, если в приложении "Резерв+" указано, что человек находится в розыске. Если же военный в системе "Резерв+" числится в розыске, то в Минобороны указывают, что речь идет об ошибке и "человеческом факторе". В этом случае военный может обратиться в ТЦК, чтобы ускорить исправление этой ошибки, однако такие действия не являются обязательными.

Также украинцы часто жалуются, что не могут авторизоваться в приложении. Впрочем, как подчеркивают в Минобороны, приложение работает в тестовом режиме, все ошибки пытаются оперативно исправить. Украинцам советуют повторить попытки авторизации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько украинцев уже обновили свои данные через приложение "Резерв+".