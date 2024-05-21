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В Минобороны сообщили, сколько украинцев за границей обновили свои данные через Резерв+

Минобороны опубликовало первую статистику по обновлению данных военнообязанных украинцев, находящихся за границей.

сегодня, 16:22
Автор:
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Slava Kot
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Министерство обороны 18 мая запустило приложение Резерв+, позволяющее обновить учетные данные военнообязанного онлайн. Теперь в Минобороны сообщили, сколько всего было обновлений данных от военнообязанных за первые дни работы приложения.

В Минобороны сообщили, сколько украинцев за границей обновили свои данные через Резерв+

Украинцы могут обновить свои данные через Резерв+

Министерство обороны сообщили, что в приложении Резерв+ было осуществлено более миллиона успешных авторизаций, из которых 700 тыс. успешно обновили данные военнообязанных.

"700 000 успешных обновлений данных онлайн — это в десятки раз больше, чем у ЦНАП и ТЦК вместе взятых", — отметили в Министерстве обороны.

В первые дни приложение Резерв+ не позволяло обновлять данные для находящихся за границей украинцев, однако эту ошибку исправили. Теперь украинцы могут онлайн обновить свои данные военнообязанного, находясь вне Украины. По состоянию на 21 мая в Минобороны назвали три страны с наибольшим количеством обновлений данных:

  • — Польша – 1 727;
  • — Германия – 1 369;
  • - Канада – 443.

Резерв+ – это приложение, позволяющее призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои данные онлайн без необходимости идти в ТЦК. После обновления данных можно получить доступ к информации о себе в реестре "Оберег". Военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как найти работу с бронированием от мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали об изменениях, которые наступят для военнообязанных украинцев после 18 июля. По закону о мобилизации, украинцам начнут приходить повестки по почте.



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