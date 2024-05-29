Макрон и Шольц меняют свой взгляд на удары по РФ: СМИ узнали, что теперь ждать в войне

Изменение позиции Франции и Германии относительно возможности использования Украиной западного оружия по объектам на территории страны-агрессора может иметь значительные последствия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Авторы материала напоминают, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский приехал в Европу, ища как больше западного оружия, так и разрешение использовать его, как ему заблагорассудится.

"Он будет приятно доволен результатом. После более чем двух лет войны Украина отстает по вооружению и численности на линии фронта, где растет давление, поскольку Россия использует свои превосходящие возможности. Украинские города также страдают от ежедневных бомбардировок, еженедельно гибнут десятки мирных жителей", — пишет СМИ.

Журналисты отмечают, что после месяцев споров в западных столицах, которые запрещали Украине использовать свое оружие для ответных ударов по целям в России, прошлый вечер принес большой прорыв, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон поддался просьбе Зеленского, а канцлер Германии Олаф Шольц озвучил свое согласие.

Авторы материала считают, что изменение позиции двух крупнейших военных держав Евросоюза может иметь значительные последствия. Основная часть ракет и бомб, попадающих в Украину, запускается с пусковых пунктов в России или сбрасывается с самолетов в российском воздушном пространстве.

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