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Макрон и Шольц меняют свой взгляд на удары по РФ: СМИ узнали, что теперь ждать в войне

Месяцы споров в западных столицах не прошли безрезультативно

сегодня, 15:22 comments1841
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Кравцев Сергей
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Изменение позиции Франции и Германии относительно возможности использования Украиной западного оружия по объектам на территории страны-агрессора может иметь значительные последствия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Макрон и Шольц меняют свой взгляд на удары по РФ: СМИ узнали, что теперь ждать в войне

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Авторы материала напоминают, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский приехал в Европу, ища как больше западного оружия, так и разрешение использовать его, как ему заблагорассудится.

"Он будет приятно доволен результатом. После более чем двух лет войны Украина отстает по вооружению и численности на линии фронта, где растет давление, поскольку Россия использует свои превосходящие возможности. Украинские города также страдают от ежедневных бомбардировок, еженедельно гибнут десятки мирных жителей", — пишет СМИ.

Журналисты отмечают, что после месяцев споров в западных столицах, которые запрещали Украине использовать свое оружие для ответных ударов по целям в России, прошлый вечер принес большой прорыв, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон поддался просьбе Зеленского, а канцлер Германии Олаф Шольц озвучил свое согласие.

Авторы материала считают, что изменение позиции двух крупнейших военных держав Евросоюза может иметь значительные последствия. Основная часть ракет и бомб, попадающих в Украину, запускается с пусковых пунктов в России или сбрасывается с самолетов в российском воздушном пространстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — продолжается дипломатическая битва за возможность Украине использовать западное вооружение по военным целям на территории РФ. Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Перестанут ли партнеры ограничивать Украину, чем фактически подыгрывают РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.ft.com/content/7b17146b-a5e3-484f-a5a6-0425a9bfab58
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