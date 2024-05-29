Удары по РФ: дожмет ли Украина союзников

Продолжается дипломатическая битва за возможность Украине использовать западное вооружение по военным целям на территории РФ, а также за появление на нашей территории (в том или ином виде) войск НАТО. С соответствующими призывами к партнерам в очередной раз обратился президент Владимир Зеленский. Давят на Администрацию Байдена и видные американские военные, а также статьи в ряде медиа. Позволить Украине уничтожать агрессора на его территории призывает президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Йенс Столтенберг. В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин, видя разногласия по этому поводу среди членов Альянса, пугает Запад глобальной войной. Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Перестанут ли партнеры ограничивать Украину, чем фактически подыгрывают РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по России. Фото из открытых источников

Здравый смысл на нашей стороне

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

"Думаю, что Украина дожмет вопрос по снятию запрета на удары оружием партнеров по российской территории. Особенно на фоне того, как ожесточенно обстреливает путинская Россия, буквально стирая с лица земли, города Донбасса, а также Одессу, Харьков. Это выглядит как месть за то, что эти русскоязычные регионы и города оказывают такое сопротивление российской агрессии. Путин в очередной раз продемонстрировал, что он не понимал ни Украину, ни украинцев. Он рассчитывал, похоже, что те же Харьков и Одесса будут встречать россиян чуть ли не с цветами".

По мнению эксперта, харьковчане, одесситы, все украинцы не забудут Путину и путинской РФ эти варварские обстрелы, в целом войну.

что их слизняковая позиция по поводу предоставления Украине права использовать предоставленное оружие для защиты своих городов, по поводу возможности партнеров сбивать российские ракеты над нашей территорией останется пятном? Навсегда. Что к ним как к историческим личностям, руководителям стран-лидеров НАТО, у миллионов людей как в Украине, так и за ее пределами, формируется определенного отношения. Им тоже этого преступного промедления не простят", – уверен Андрей Сенчено. "Но не забудут они, похоже, и то, с каким ужасающим для нас промедлением действуют некоторые партнеры. Почему те же Байден, Шольц не понимают

Правда, здравый смысл на нашей стороне, акцентирует он. Не случайно всё больше стран открыто, громко, четко поддерживают позицию по праву Украины бить агрессора на его территории всеми способами. В конце концов, мы сломаем тут и сопротивление руководства США и ФРГ, считает эксперт.

Дискуссия продолжается

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли предполагает, что максимум, чего Украина может достигнуть в этом вопросе в обозримой перспективе – это согласие отдельных стран. Что уже будет успехом.

Если же вопрос будет вынесен на коллегиальное решение на уровне НАТО, то шансы на принятие позитивного решения минимальны", – прогнозирует политолог. "К примеру, Франции, Чехии, других наших партнеров, которые выступают за предоставление нам возможности наносить удары по российской территории западным оружием. Соответствующие заявления некоторые уже делают. Та же Польша

И это, поясняет он, обусловлено не только тем, что в Альянсе есть такие так называемые "троянские кони" как, к примеру, Венгрия в лице премьер-министра Орбана. К сожалению, имеем соответствующие опасение и со стороны глав государств, имеющих ключевое влияния на других членов.

И Германия в лице канцлера Шольца, который до сих пор отказывается предоставлять нам даже дальнобойные ракеты TAURUS для ударов по тому же Крыму", – уточняет Максим Яли. "Это США в лице Администрации Байдена, со стороны которой вновь прозучали заявления, что там не поддерживают подобных ударов

Увы, продолжает он, но на данный момент количество сторонников предоставления Украине вполне логичного права уничтожать западным оружием военные объекты на территории РФ, минимально. Но дискуссия идет.

"И, как мы помним, начиная с 2022 года, подобные дискуссии в итоге привели к предоставлению нам артиллерии, РСЗО, танков, систем ПВО, ракет (Великобритания, Франция, США) на подходе – авиация. Другое дело, что это происходит (из-за различных опасений наших партнеров, бюрократических процедур) с огромными задержками, за которые украинцы платят своими жизнями, новыми разрушениями", – констатирует эксперт.

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