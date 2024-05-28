Киев получил гневные звонки из Берлина и Вашингтона: что случилось

ВСУ не менее одного раза использовали немецкий ЗРК Рatriot над территорией РФ. Однако этот инцидент не был замечен немецкими и американскими партнерами. Реакция союзников была более, чем гневной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Байден и Шольц. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что после применения ЗРК Рatriot над территорией страны-агрессора в ответ официальный Киев получил гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится.

"Украина также не имеет права использовать западную противовоздушную оборону против атакующих российских самолетов, она должна ждать, пока бомбардировщики выпустят свои крылатые ракеты, и они уже будут над украинской территорией для борьбы с ними", — отмечает издание.

Также издание опубликовало карту авиабаз, используемых Россией для бомбардировки Украины. Не нанося удара непосредственно по авиабазам и самолетам ВСУ достаточно сложно отражать удар агрессора.

Следует отметить, что в последнее время дискуссия по использованию западного оружия на территории России значительно оживилась. Однако союзники Киева разделились на два лагеря. Одни публично подтверждают, что дают согласие на применение оружия по РФ. Другие же наоборот, категорически против этого и лишний раз об этом подчеркивают.

Читайте на портале "Комментарии" — генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжает настаивать на том, чтобы союзники как можно быстрее пересмотрели ограничения на запрет Украины бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев в Харьковской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит усиление угроз со стороны РФ: ожидать ли более адекватной реакции Запада.