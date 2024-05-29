В Польше объяснили, поддерживают ли удары по территории России

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик призвал положить конец ограничениям на использование западного оружия для Украины и разрешить атаковать территорию России.



Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Фото из открытых источников

Цезарий Томчик заявил, что Польша против ограничений и запретов, налагаемых на Украину большинством западных партнеров в применении оружия для ударов по территории России.

"Россия сегодня делает, что хочет, а Украину как-то ограничивают какие-то страны, этому надо положить конец. Польская позиция ясна, Украина должна иметь возможность бороться техникой, которую она получает. Польша в этом вопросе не возражает", — сказал Томчик.

Подобную позицию также озвучил глава МИД Польши Радослав Сикорский, указавший, что "Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным целям в России" и призвал прекратить Запад ограничивать себя в поддержке Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии призвали главу НАТО Йенса Столтенберга уйти в отставку после его слов о необходимости разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории РФ. Также появилась реакция Кремля на заявления некоторых союзников Украины снять запрет на применение оружия для атак по России.

Также "Комментарии" писали об обращении президента Украины Владимира Зеленского к партнерам, в котором он просил снять ограничения по западному оружию. По словам Зеленского, украинские силы видят скопления российской военной техники вблизи границы, однако не могут их атаковать из-за запретов от партнеров. Таким образом, Россия имеет преимущество и продолжает осуществлять атаки и убивать гражданских.