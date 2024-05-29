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Украина имеет право: Макрон сделал жесткое заявление в сторону РФ

Президент Франции Макрон поддерживает право Украины бить по военным объектам в России

сегодня, 08:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает делать жесткие заявления в адрес России, показывая, что западные партнеры готовы и дальше поддерживать Украину. Так французский лидер публично заявил, что он поддерживает право Украины поражать военные базы на территории РФ, ведь Москва использует их для обстрела Украины. Как передает портал "Комментарии", свое заявление президент Франции сделал на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом в рамках поездки в Германию.

Украина имеет право: Макрон сделал жесткое заявление в сторону РФ

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон заявил, что союзники должны позволить Украине нейтрализовать российские военные базы, с которых запускаются ракеты. Он подчеркнул, что атаки на Украину осуществляются с территории России.

При этом нет ясности в том, имел ли Макрон в своем выражении готовность дать добро на использование именно западного оружия для поражения военных целей в РФ. 

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь подчеркнул, что Украина "имеет все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают Украине оружием, "обнаружили все правила их использования, которые базируются на международном праве".

Стоит обратить внимание, что генсек НАТО Йенс Столтенберг во всех публичных выступлениях настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин предупредил, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнем", когда предполагают дать разрешение Украине наносить удары из западного оружия по территории РФ. 

По словам Путина, удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну. Он также добавил, что вероятная отправка войск Франции в Украину будет шагом к глобальному конфликту.




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