Путин назвал свое условие: если Запад ослушается, тогда глобальная война

Российский диктатор Владимир Путин предупредил, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнем", когда предполагают дать разрешение Украине наносить удары из западного оружия по территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что пока страны Запада пытаются решить, что делать с продвижением российских войск в Украине, Путин все чаще говорит о риске гораздо более масштабного конфликта.

"Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия возникнут в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, принимая во внимание наш паритет в области стратегических вооружений? Трудно сказать — хотят ли они глобального конфликта?", — заявил диктатор журналистам в Ташкенте.

По словам Путина, удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну. Он также добавил, что вероятная отправка войск Франции в Украину будет шагом к глобальному конфликту.

Говоря о членах НАТО в Европе, Владимир Путин сказал, что малые страны "должны осознавать, с чем они играют", поскольку они имеют небольшую территорию и очень плотное население.

"Это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении удара вглубь российской территории", — указал Путин.

Обратим внимание, что в последнее время в странах ЕС и НАТО все чаще звучат дискуссии о необходимости разрешить Силам обороны Украины наносить удары по территории России из западного оружия. Причиной стали регулярные удары агрессора управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковской области, а также другим населенным пунктам приграничья.

Идею поддерживают Латвия, Эстония, Нидерланды, Швеция, Великобритания и большинство других европейских стран. В то же время В то же время такие ключевые союзники Киева, как Германия и США более осторожны по этому вопросу, они категорически против того, чтобы их оружием были по территории РФ.

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