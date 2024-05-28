Зеленский обратился к союзникам Украины с важным призывом

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Бельгию призвал украинских партнеров дать разрешение использовать западное оружие для ударов по России. По словам президента, Россия убивает гражданских и совершает ползучую оккупацию.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
В ходе пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо в Брюсселе Владимир Зеленский объяснил, почему Украина должна иметь разрешение для ударов по России.
По его словам, из-за постоянных активных обстрелов России Украина вынуждена выводить часть своих войск, ведь не может противостоять этому. Когда же украинцы отступают на несколько километров, туда заходят россияне и таким образом совершают ползучую оккупацию.
Зеленский подчеркнул, что россияне стреляют не только по военным, а также по гражданским жителям, в частности, по Харькову.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский обратился с призывом к Байдену и Си Цзиньпину.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал предательством какие-либо договоренности с Путиным западных партнеров об отсутствии наказаний для российского диктатора за войну в Украине.
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