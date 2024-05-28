Зеленский обратился к союзникам Украины с важным призывом

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Бельгию призвал украинских партнеров дать разрешение использовать западное оружие для ударов по России. По словам президента, Россия убивает гражданских и совершает ползучую оккупацию.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В ходе пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо в Брюсселе Владимир Зеленский объяснил, почему Украина должна иметь разрешение для ударов по России.

"Приведу вам пример из Харьковской области, где российские войска вошли вглубь до 10 км на нашу территорию. Представьте себе, что они стоят вдоль границы. Там, кстати, нет их гражданских. Там стоят их войска, и они стреляют по вам дальнобойным оружием, артиллерией", — говорит президент.

По его словам, из-за постоянных активных обстрелов России Украина вынуждена выводить часть своих войск, ведь не может противостоять этому. Когда же украинцы отступают на несколько километров, туда заходят россияне и таким образом совершают ползучую оккупацию.

Зеленский подчеркнул, что россияне стреляют не только по военным, а также по гражданским жителям, в частности, по Харькову.

"Они просто убили людей, детей, там на куски разорваны люди, а ты не можешь им ответить ничем. Но мы не можем, и это факт – рисковать поддержкой партнеров и поэтому мы не используем оружие партнеров по территории РФ. И поэтому мы обращаемся – дайте нам возможность отражать ответные удары по их военным", — призвал президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский обратился с призывом к Байдену и Си Цзиньпину.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал предательством какие-либо договоренности с Путиным западных партнеров об отсутствии наказаний для российского диктатора за войну в Украине.