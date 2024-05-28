Куда зашла ситуация на военном и дипломатическом фронтах: кто и к каким торгам готовится

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Кравцев Сергей
Украина продолжает заключать новые двухсторонние соглашения в сфере безопасности, уничтожать российских оккупантов невиданными темпами, а также пытаться убедить партнеров разрешить бить их оружием по военным объектам на территории РФ. В свою очередь, армия агрессора имеет тактические успехи на востоке и концентрирует войска в трех местах у границы с Украиной, готовя новые волны наступления на Харьковщине и Сумщине. Как охарактеризуете то, что происходит сейчас на военных и дипломатических фронтах? О чём говорят действия Украины, России и их партнеров? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поясняет:
По мнению эксперта, это должно подтолкнуть наших партнеров к предоставлению ВСУ разрешения использовать западное оружие по тому, что называется "исконно российскими территориями". Хоть это сомнительный термин, акцентирует Татьяна Попова, учитывая, что когда-то Ростовская и Белгородская области были частями Украины. Но в официально признанных границах – это всё же территория РФ.
Комментируя ситуацию на дипломатических фронтах, она призналась, что возлагает большие надежды на саммит мира, основанный на формуле президента Украины.
Она обращает внимание, что в РФ начали активно "сажать" генералов.
Политический эксперт Сергей Таран считает, что на военном фронте в обозримом будущем вряд ли будут стратегические перемены. Но они точно будут на дипломатическом – после завершения выборов в США (намечены на ноябрь), уверен эксперт.
По сути, продолжает он, накануне завершение избирательной кампании в США многие геополитические игроки пытаются подготовить свое видение окончания войны. Заявить свою роль в ракурсе миротворца. Отсюда объявления о разного рода форумах, причем самыми разными игроками. От Швейцарии – до Китая, подчеркивает эксперт.
По его мнению, Украине, когда начнутся переговоры с участием США, важно добиться железобетонных договоренностей с Западом, что в случае заморозки войны, мы получим возможность стать членом ЕС и НАТО.
Вместе с тем, акцентирует Сергей Таран, следует понимать, что настоящего мира не будет, лишь некое перемирие. Россия не оставит имперских амбиций. Но сейчас идет подготовка торгов, констатирует эксперт.
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