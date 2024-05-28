Куда зашла ситуация на военном и дипломатическом фронтах: кто и к каким торгам готовится

Украина продолжает заключать новые двухсторонние соглашения в сфере безопасности, уничтожать российских оккупантов невиданными темпами, а также пытаться убедить партнеров разрешить бить их оружием по военным объектам на территории РФ. В свою очередь, армия агрессора имеет тактические успехи на востоке и концентрирует войска в трех местах у границы с Украиной, готовя новые волны наступления на Харьковщине и Сумщине. Как охарактеризуете то, что происходит сейчас на военных и дипломатических фронтах? О чём говорят действия Украины, России и их партнеров? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Мы должны получить возможность бить по российской территории

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поясняет:

по издательскому дому "Виват" — это откровенные акты террора, зверства, военные преступления". "Если говорить о военном фронте, то продолжается активное противостояние на Донбассе. Россияне почти каждый день заявляют, что захватили (порой по двадцатому разу) какие-то небольшие населенные пункты. Но это скорее пропагандистские байки. В Харьковской области и ее облцентре — ужасная ситуация. Недавний российский удар по гипермаркету "Эпицентр"

По мнению эксперта, это должно подтолкнуть наших партнеров к предоставлению ВСУ разрешения использовать западное оружие по тому, что называется "исконно российскими территориями". Хоть это сомнительный термин, акцентирует Татьяна Попова, учитывая, что когда-то Ростовская и Белгородская области были частями Украины. Но в официально признанных границах – это всё же территория РФ.

"Напомню, что С-300, "Искандеры", бьющие по нам, самолеты, которые бросают КАБы — делают это с российской территории. Мы должны получить возможность уничтожать их там же", – уверена эксперт.

Комментируя ситуацию на дипломатических фронтах, она призналась, что возлагает большие надежды на саммит мира, основанный на формуле президента Украины.

"Часть предложенных Зеленским пунктов будет обсуждаться. Речь о продуктовой, ядерной безопасности. Уже сейчас через порты Одесской области мы экспортируем больше агропродукции, чем до начала полномасштабной войны. То есть, нам удалось обеспечить безопасность этого маршрута. Надеюсь, другие пункты нашей формулы мира, которые намерены обговорить (ядерная безопасность, обмен пленными, возврат депортированных из Украины граждан, в том числе детей), в итоге будут выполнены. Как и позже – пункт о деоккупации всех наших территорий", – подчеркивает Татьяна Попова.

Она обращает внимание, что в РФ начали активно "сажать" генералов.

"Причем, похоже, не всегда заслуженно даже с точки зрения российского законодательства, – считает эксперт. – Но, похоже, Путин, во всем копирующий Сталина, решил вернуть и времена НКВД, когда если кому-то из данной структуры приглянулись чьи-то квартира или жена – их прежний "владелец" оказывался вдруг шпионом. Такое впечатление, что сейчас в РФ происходит что-то подобное. Наверное, с десяток достаточно высокопоставленных людей из Минобороны и Генштаба оказались в последнее время за решеткой. Мы можем только приветствовать эту битвы между жабой и гадюкой. Как в целом некий управленческий хаос в РФ, чего, надеемся, станет только больше".

Важно добиться железобетонных договоренностей с Западом

Политический эксперт Сергей Таран считает, что на военном фронте в обозримом будущем вряд ли будут стратегические перемены. Но они точно будут на дипломатическом – после завершения выборов в США (намечены на ноябрь), уверен эксперт.

"Именно возможный приход нового президента в Белый дом создаст "окно возможностей" для геополитических торгов касательно Украины. Тот же Трамп (шансы на успех которого, согласно социологии, достаточно высоки) уже пообещал, что в случае прихода к власти постарается быстро решить вопрос российско-украинской войны. У него якобы есть уже некий план, который он пока не обнародует", – отмечает Сергей Таран.

По сути, продолжает он, накануне завершение избирательной кампании в США многие геополитические игроки пытаются подготовить свое видение окончания войны. Заявить свою роль в ракурсе миротворца. Отсюда объявления о разного рода форумах, причем самыми разными игроками. От Швейцарии – до Китая, подчеркивает эксперт.

По его мнению, Украине, когда начнутся переговоры с участием США, важно добиться железобетонных договоренностей с Западом, что в случае заморозки войны, мы получим возможность стать членом ЕС и НАТО.

Вместе с тем, акцентирует Сергей Таран, следует понимать, что настоящего мира не будет, лишь некое перемирие. Россия не оставит имперских амбиций. Но сейчас идет подготовка торгов, констатирует эксперт.

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