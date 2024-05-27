Стало известно, какие антирекорды установила армия России в Украине

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Ткачик Олеся
В мае оккупационная армия уже установила несколько антирекордов в Украине, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Оккупанты
По его словам, уже можно говорить о том, что оккупационная армия установила абсолютный рекорд потерь по личному составу. При этом, добавил эксперт, потерь будет еще больше.
В этом контексте эксперт предположил, что террористической России для того, чтобы продолжать в Украине войну высокой интенсивности, нужно будет повышать порог мобилизации.
Кроме того, как отмечает Коваленко, по показателям артиллерии, автотранспорта и ББМ также ожидаются новые рекорды, которые обусловлены открытием новых фронтов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации канцлера Германии Олафа Шольца, кремлевский диктатор Владимир Путин жертвует своими гражданами, отправляя их на войну в Украину, где они гибнут. Шольц сообщил, что есть информация о 24 тысячах погибших и тех, кто получил тяжелые ранения каждый месяц.
В то же время в Генштабе сообщили, что по состоянию на 27 мая россияне потеряли на войне более 502 тыс. человек личного состава. При этом в декабре прошлого года в США говорили о 315 тыс. раненых и убитых россиян, а в НАТО в марте 2024 заявили о 350 тыс. погибших россиянах.
Кроме того, "Комментарии" рассказывали о том, что Штаты пока запрещают Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России.
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