В мае оккупационная армия уже установила несколько антирекордов в Украине, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Оккупанты

По его словам, уже можно говорить о том, что оккупационная армия установила абсолютный рекорд потерь по личному составу. При этом, добавил эксперт, потерь будет еще больше.

В этом контексте эксперт предположил, что террористической России для того, чтобы продолжать в Украине войну высокой интенсивности, нужно будет повышать порог мобилизации.

Кроме того, как отмечает Коваленко, по показателям артиллерии, автотранспорта и ББМ также ожидаются новые рекорды, которые обусловлены открытием новых фронтов.

"Тут интересный момент — если в ближайшее время мы получим разрешение на применение западного оружия по территории России, то эти показатели возрастут ещё больше, ведь будучи поражаться тыловые зоны и артиллерийские позиции по ту сторону границы", - подчеркнул военный обозреватель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации канцлера Германии Олафа Шольца, кремлевский диктатор Владимир Путин жертвует своими гражданами, отправляя их на войну в Украину, где они гибнут. Шольц сообщил, что есть информация о 24 тысячах погибших и тех, кто получил тяжелые ранения каждый месяц.

В то же время в Генштабе сообщили, что по состоянию на 27 мая россияне потеряли на войне более 502 тыс. человек личного состава. При этом в декабре прошлого года в США говорили о 315 тыс. раненых и убитых россиян, а в НАТО в марте 2024 заявили о 350 тыс. погибших россиянах.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали о том, что Штаты пока запрещают Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России.



