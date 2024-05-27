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Шольц назвал потери России на войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, какие потери понесла российская армия на войне в Украине.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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Несмотря на разные подсчеты потерь на войне, в частности, статистику Генштаба ВСУ, точные цифры остаются неизвестными. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал свою цифру потерь, которые понесла Россия на войне в Украине.

Шольц назвал потери России на войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц обвинил российского диктатора Владимира Путина, который, по словам немецкого канцлера, жертвует тысячами российских солдат каждый месяц из-за начавшей им войны в Украине.

"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно. Все для империалистической мании величия со стороны российского президента", — сказал Шольц.

Согласно оценкам Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 мая россияне потеряли на войне более 502 тыс. человек личного состава.

Эти цифры разнятся с данными, которые сообщали партнеры Украины. Например, США в декабре 2023 года сообщили о 315 тыс. раненых и убитых россиян, а в НАТО в марте 2024 заявили о 350 тыс. Российский портал "Медиазона" подсчитал статистику погибших российских солдат по состоянию на середину февраля 2024 года, которую оценил в 45 тыс. человек.

Впервые за длительное время Зеленский озвучил потери Украины 24 февраля 2024 года, заявив о гибели 31 тыс. украинских военных. Президент Украины отверг информацию США и РФ, которые озвучивали потери Украины на уровне 100-300 тыс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западные спецслужбы прогнозируют значительные территориальные потери Украины до конца года.

Также "Комментарии" писали о заявлении Олафа Шольца, в которые он пояснил, что должны сделать украинские беженцы, чтобы остаться в Германии, в том числе и мужчины призывного возраста.



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Источник: https://www.n-tv.de/politik/Scholz-Putin-opfert-24-000-russische-Soldaten-pro-Monat-article24968198.html
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