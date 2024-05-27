Путин готов сесть за стол переговоров: Зеленский отреагировал

Всегда, когда мы слышим то или иное заявление российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, нужно сразу смотреть на его действия, на действия его армии. Так вот на фоне заявлений Путина о переговорах украинские защитники защищаются от очередного вражеского наступления. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Путин много говорит якобы о переговорах, но разные народы уже имели дело с подобными диктаторами, которые не врут только тогда, когда молчат. Надо смотреть на реальные поступки таких диктаторов", — заявил президент.

По словам Зеленского, последние недели наши военные защищаются от очередного наступления врага, в связи с чем Украина нуждается в активизации совместной работы с партнерами ради большей безопасности и ощутимого принуждения врага к миру.

Глава украинского государства отметил, что сегодня Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности. В частности, на этот год было зафиксировано 1 миллиард евро военной помощи и еще 5 миллиардов к 2027 году через Европейский фонд мира.

В том же числе Зеленский приветствовал интерес Испании к совместным проектам по производству оружия, а также поблагодарил за решение о дополнительных снарядах и бронированной технике.

"Третье — я благодарю за неизменную поддержку Испанией нашего украинского движения в ЕС, в НАТО. Украина получила решение об открытии переговоров по вступлению в ЕС именно при испанском председательстве. Следующим логичным решением будет фактическое начало наших переговоров по вступлению", — добавил украинский лидер.

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