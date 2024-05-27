Россия концертирует войска в трех местах у границы: в США рассказали, о возможных решениях Путина

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Кравцев Сергей
Зафиксированы три локации на территории РФ, где концентрируются российские оккупационные войска. Пока что количество войск, которое стянул агрессор есть ограниченным, однако даже такая численность в случае начала наступательных действий может вынудить Украину перебросить и растянуть войска вдоль государственной границы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Аналитики Института сообщают, что россияне концентрируют войска в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области. Спутниковые снимки позволяют предположить, что российские войска расширили деятельность на базах и складах в населённых пунктах в этом районе в последние недели. Однако нынешний размер вероятной концентрации остается неясным, отмечают эксперты ISW.
Эксперты рассказывают, что участок Грайворон-Борисовка-Пролетарский предоставит российским войскам возможность начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов к северо-западу от Харькова в пределах 25 километров от международной границы, или на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р-45, которая соединяет Богодухов с Сумами, говорится в отчете.
ISW предполагает, что оккупанты могли бы вести наступательные операции в одном или в обоих направлениях одновременно, а концентрация россиян здесь могла бы заставить украинские силы перебросить войска на больший участок границы в Харьковской и Сумской областях.
Российские силы также сосредоточивают ограниченные силы в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью.
Аналитики Института считают, что даже ограниченная концентрация в этих районах может быть направлена на достижение вероятного желаемого эффекта дальнейшего стягивания и закрепления украинских сил на международной границе.
Российские вооруженные силы сейчас доводят Северную группировку войск в районе границы до запланированной конечной численности и, вероятно, предпримут лишь ограниченные наступательные действия в направлении Сумы-Харьков, пока Северная группировка войск не приблизится к конечной численности, прогнозирует ISW.
Однако Северная группировка войск, даже достигнув верхнего предела заявленной конечной численности, не будет иметь живой силы, необходимой для проведения успешной операции по окружению или захвату Харькова или Сум, убеждены в Институте.
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