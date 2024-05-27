Россия концертирует войска в трех местах у границы: в США рассказали, о возможных решениях Путина

Зафиксированы три локации на территории РФ, где концентрируются российские оккупационные войска. Пока что количество войск, которое стянул агрессор есть ограниченным, однако даже такая численность в случае начала наступательных действий может вынудить Украину перебросить и растянуть войска вдоль государственной границы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики Института сообщают, что россияне концентрируют войска в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области. Спутниковые снимки позволяют предположить, что российские войска расширили деятельность на базах и складах в населённых пунктах в этом районе в последние недели. Однако нынешний размер вероятной концентрации остается неясным, отмечают эксперты ISW.

Эксперты рассказывают, что участок Грайворон-Борисовка-Пролетарский предоставит российским войскам возможность начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов к северо-западу от Харькова в пределах 25 километров от международной границы, или на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р-45, которая соединяет Богодухов с Сумами, говорится в отчете.

ISW предполагает, что оккупанты могли бы вести наступательные операции в одном или в обоих направлениях одновременно, а концентрация россиян здесь могла бы заставить украинские силы перебросить войска на больший участок границы в Харьковской и Сумской областях.

Российские силы также сосредоточивают ограниченные силы в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью.

Аналитики Института считают, что даже ограниченная концентрация в этих районах может быть направлена на достижение вероятного желаемого эффекта дальнейшего стягивания и закрепления украинских сил на международной границе.

Российские вооруженные силы сейчас доводят Северную группировку войск в районе границы до запланированной конечной численности и, вероятно, предпримут лишь ограниченные наступательные действия в направлении Сумы-Харьков, пока Северная группировка войск не приблизится к конечной численности, прогнозирует ISW.

"Даже ограниченные российские наступательные операции в этих районах создадут давление, которое растянет украинскую живую силу и технику вдоль более широкого фронта и, возможно, позволит российским войскам создать тактические плацдармы для поддержки дальнейших операций либо к северо-западу от города Харькова, либо в направлении города Сумы", – говорится в отчете.

Однако Северная группировка войск, даже достигнув верхнего предела заявленной конечной численности, не будет иметь живой силы, необходимой для проведения успешной операции по окружению или захвату Харькова или Сум, убеждены в Институте.

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