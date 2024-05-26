О чем говорит усиление угроз со стороны РФ: ждать ли более адекватной реакции Запада

Россия продолжает истерически бить по гражданской инфраструктуре в Украине (очередная трагедия произошла в Харькове), пугать применением ядерного оружия, требовать переговоров о прекращении войны на своих условиях, угрожая, что иначе захвати новые украинские территории. Готовы ли США и их демократические союзники дать настоящий отпор агрессивным автократиям? Чего в этом плане ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Удар по гипермаркету в Харькове. Фото: из открытых источников

Ситуация в течение примерно полугода может начать меняться не в пользу РФ

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко считает, что на данный момент Запад явно не готов к более решительным действиям.

"Однако, – подчеркивает он, – американская более чем полугодичная пауза в предоставлении помощи Украине научила многих (в первую очередь — Украину) прагматичнее относиться к оценке ситуации. Различать слова, в том числе союзников, и конкретные действия. Европейцев это тоже отрезвило. Они увидели, что американцы могут по-разному себя повести. Потому надо наращивать собственный оборонный потенциал. А чтоб, как минимум, оттянуть возможность вовлечения себя в войну – надо помогать Украине. Это важный момент, так как после такой оценки ситуации начинаются и производные действия".

Поведение России (запугивание захватом новых территорий, применением ядерного оружия, подталкивание к переговорам) связано, по мнению эксперта, с тем, что в Кремле понимают – Запад во главе с США на текущий момент принял решения продолжить поддерживать Украину. Даже наращивать темпы помощи. И ситуация в течение примерно полугода может начать меняться не в пользу РФ. Именно поэтому она хочет успеть воспользоваться выгодной пока себе ситуации (вызванной паузой с поддержкой Украины со стороны США). Отсюда возросший уровень агрессивных заявлений и действий России, поясняет Игорь Романенко.

На это, продолжает он, накладывается грядущий саммит мира в Швейцарии, за участие/не участие тех или иных стран в котором идет жесткая борьба. Россия ищет возможности давления на государства, готовые приехать в Швейцарию. Параллельно пытаясь организовать альтернативный саммит – с Бразилией, Китаем и так далее. Предлагая псевдомирные решения на российских ультимативных условиях, что для нас неприемлемо.

"Российские потуги выглядят неубедительно, договороспособной Москву уже никто не считает. Понимая это, Кремль и пытается эскалировать ситуацию на фронте и в дипломатической плоскости. Тем самым, по сути, еще больше убеждая Запад в необходимости усиливать поддержку Украины и противостояние РФ и подобным автократиям", – констатирует Игорь Романенко.

Единого мнения о том, как противостоять РФ, а в перспективе Китаю у Запада нет

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Бряцанье оружием и заявлениями проверяется в реальном времени. После того, как мы ударили по радару раннего предупреждения, у РФ было минимум два дня, чтоб как-то акцентировать на этом внимание. Попыталась. Не особо получилось. Что касается позиции Запада, боюсь, ее четкого формирование придется ждать, как минимум, до инаугурации нового президента США. То есть, не ранее начала нового года".

По словам эксперта, слишком большие вызовы стоят сейчас и перед самими США, и перед всем миром в ракурсе выборов нового главы Белого дома.

"Все в подвешенном состоянии, но и в ожидании глобальных изменения в связи с возможным приходом Трампа в Белый дом, – отмечает политтехнолог. – Если Трамп поставит условием пребывания США в НАТО резкое увеличение оборонных расходов остальными членами блока, это может кардинально повлиять на ситуацию".

Европа, акцентирует эксперт, уже пытается наращивать мощности ВПК, усиливать армии, выстраивать стратегию – как действовать, если США свернут над ней свой зонтик безопасности. Или значительно уменьшат помощь.

"Констатируя – судя по всем признакам, единого мнения о том, как противостоять РФ, а в перспективе Китаю и другим авторитарным режимам, на Западе пока нет. Но есть понимание, что угроза серьезная и к ней надо готовиться", – заключает Алексей Голобуцкий.

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