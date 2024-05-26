О чем говорит усиление угроз со стороны РФ: ждать ли более адекватной реакции Запада

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Кравцев Сергей
Россия продолжает истерически бить по гражданской инфраструктуре в Украине (очередная трагедия произошла в Харькове), пугать применением ядерного оружия, требовать переговоров о прекращении войны на своих условиях, угрожая, что иначе захвати новые украинские территории. Готовы ли США и их демократические союзники дать настоящий отпор агрессивным автократиям? Чего в этом плане ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Удар по гипермаркету в Харькове. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко считает, что на данный момент Запад явно не готов к более решительным действиям.
Поведение России (запугивание захватом новых территорий, применением ядерного оружия, подталкивание к переговорам) связано, по мнению эксперта, с тем, что в Кремле понимают – Запад во главе с США на текущий момент принял решения продолжить поддерживать Украину. Даже наращивать темпы помощи. И ситуация в течение примерно полугода может начать меняться не в пользу РФ. Именно поэтому она хочет успеть воспользоваться выгодной пока себе ситуации (вызванной паузой с поддержкой Украины со стороны США). Отсюда возросший уровень агрессивных заявлений и действий России, поясняет Игорь Романенко.
На это, продолжает он, накладывается грядущий саммит мира в Швейцарии, за участие/не участие тех или иных стран в котором идет жесткая борьба. Россия ищет возможности давления на государства, готовые приехать в Швейцарию. Параллельно пытаясь организовать альтернативный саммит – с Бразилией, Китаем и так далее. Предлагая псевдомирные решения на российских ультимативных условиях, что для нас неприемлемо.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:
По словам эксперта, слишком большие вызовы стоят сейчас и перед самими США, и перед всем миром в ракурсе выборов нового главы Белого дома.
Европа, акцентирует эксперт, уже пытается наращивать мощности ВПК, усиливать армии, выстраивать стратегию – как действовать, если США свернут над ней свой зонтик безопасности. Или значительно уменьшат помощь.
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