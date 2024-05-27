Ситуация крайне тяжелая: оккупанты в шаге от захвата еще одного рода на Донбассе

Российские оккупационные войска захватили 60% города Красногоровки на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает военный аналитик Bild Юлиан Рьопке.

Отмечается. Красногоровка находится в 20 км к западу от Донецка возле села Старомихайловка. До войны в городе проживало около 15 000 человек. Российские войска вошли туда в начале апреля. С тех пор там идут уличные бои, ВС РФ регулярно доставляют в город подкрепления.

"Ситуация в Красногоровке крайне тяжелая для украинской армии. Российские оккупационные силы захватили центр города и пополнили свои войска там танками и БМП. Сейчас они контролируют около 60% города", — пишет Рьопке.

На втором участке фронта в Донецкой области, по его данным, ВС РФ взяли село Уманское к западу от Авдеевки. Бои за него продолжались 1,5 месяца. На границе Харьковской и Луганской областей российские войска взяли села Ивановка и Кисловка.

Отметим, ранее аналитики DeepState сообщили, что российские силы продолжают проявлять активность на фронте, в частности, в Донецкой области. Оккупантам удалось захватить населенный пункт Нетайлово в Донецкой области.

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