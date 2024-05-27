Россия оккупировала новый населенный пункт в Донецкой области

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Slava Kot
Российские силы продолжают проявлять активность на фронте, в частности, в Донецкой области. Как сообщает ресурс DeepState, оккупантам удалось захватить населенный пункт Нетайлово в Донецкой области.
Российские оккупанты. Фото из открытых источников
26 мая аналитики DeepState указали, что россияне идут в активные штурмовые действия и имеют частичный успех вблизи нескольких населенных пунктов.
27 мая ресурс DeepState обновил свои данные и сообщил новые продвижения армии РФ, в том числе об оккупации российскими силами украинского села Нетайлово Донецкой области.
Нетайлово – это украинское село в Донецкой области с населением более 1000 человек до начала войны. Нетайлово впервые попало под оккупацию в начале 2014 года, однако 23 июля того же года было освобождено в ходе проведения АТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский военный эксперт заявил о пересечении Украиной красных линий, сформированных Россией. Таким образом, украинские силы еще раз показали, что Россия блефует используя угрозы с применением ядерного шантажа.
Также "Комментарии" писали, что украинские военные отреагировали на российский удар по гражданскому объекту в Харькове. По их словам, цель России не изменилась и заключается в уничтожении Украины.
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