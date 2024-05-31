Разрешение Украине бить по территории РФ: появилась реакция Пентагона

Министерство обороны США по-прежнему не разрешает Украине наносить удары предоставленным США оружием по целям на территории России. Украина должна сосредоточиться на тактических и оперативных целях "в пределах ее границ". Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх.

Сабрина Сингх. Фото: из открытых источников

"Наша политика не изменилась. Наша помощь, которую мы оказываем Украине, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не разрешаем нападения внутри России", — сказала Сингх в ответ на вопрос, действительно ли министерство рассматривает возможность дать Украине такое разрешение.

Также чиновница отметила, что Пентагон "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, напрямую влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России".

При э том стоит отметить, что заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Егор Чернев заявил, что США могут предоставить Украине тайное разрешение на использование американского оружия для ударов по России.

В The Washington Post появилась информация со ссылкой на источник о том, что США не ставят ограничений на использование Украиной поставляемых США средств ПВО для ликвидации российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — удары по РФ: дожмет ли Украина союзников. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



