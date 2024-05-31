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Разрешение Украине бить по территории РФ: появилась реакция Пентагона

Пентагон продолжает делать вид, что не давал разрешение Киеву бить по территории РФ

сегодня, 07:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министерство обороны США по-прежнему не разрешает Украине наносить удары предоставленным США оружием по целям на территории России. Украина должна сосредоточиться на тактических и оперативных целях "в пределах ее границ". Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх.

Разрешение Украине бить по территории РФ: появилась реакция Пентагона

Сабрина Сингх. Фото: из открытых источников

"Наша политика не изменилась. Наша помощь, которую мы оказываем Украине, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не разрешаем нападения внутри России", — сказала Сингх в ответ на вопрос, действительно ли министерство рассматривает возможность дать Украине такое разрешение.

Также чиновница отметила, что Пентагон "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, напрямую влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России".

При э том стоит отметить, что заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Егор Чернев заявил, что США могут предоставить Украине тайное разрешение на использование американского оружия для ударов по России.

В The Washington Post появилась информация со ссылкой на источник о том, что США не ставят ограничений на использование Украиной поставляемых США средств ПВО для ликвидации российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

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