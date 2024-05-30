РФ есть чего переживать: нардеп рассказал о тайном разрешении, которое могут дать Украине США

США могут предоставить Украине секретное разрешение на использование американского оружия для ударов по России. Достаточно только сигналов по военным каналам. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил нардеп, замглавы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Егор Чернев.

Украина - США. Фото из открытых источников

"Нам главное результат, а не процесс, как он будет объявлен. Мы об этом говорили в США: "Хотите говорите публично, не хотите — дайте непубличное разрешение через разные каналы". У нас много каналов (Ред. – взаимодействия)", — высказался парламентарий.

Егор Чернев отметил, что украинские военные подали запрос о разрешении бить американским оружием по территории РФ. По мнению парламентария, США могут дать соответствующее разрешение через военные каналы, оно может быть непубличным.

"Если по военным каналам наши военные получат такое разрешение, этого будет абсолютно достаточно, не нужно это провозглашать в The New York Times, СNN или BBC. Поэтому абсолютно возможен и такой вариант развития событий", — заявил Егор Чернев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон не ставит ограничений на использование Украиной средств ПВО, поставляемых США, для ликвидации российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины". Об этом пишет "The Washington Post".

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