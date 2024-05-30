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Действительно ли США разрешили Украине использовать ПВО над Россией: СМИ узнали подробности

По информации WP, угроза для российских самолетов вблизи украинской границы теперь вырастет в разы

сегодня, 13:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон не ставит ограничений на использование Украиной средств ПВО, поставляемых США, для ликвидации российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Действительно ли США разрешили Украине использовать ПВО над Россией: СМИ узнали подробности

ПВО Patriot. Фото: из открытых источников

Авторы материала приводят заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на пресс-конференции в Кишиневе, который заявил, что Соединенные Штаты "не поощряют и не допускают ударов за пределами Украины, но Украина должна принимать собственные решения о том, как лучше всего эффективно защитить себя".

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты "адаптировались и приспособились" к меняющимся условиям на поле боя и что, поскольку Россия применяет новую тактику агрессии и эскалации, заверил, то Вашингтон "продолжит это делать".

По информации издания, около трех недель назад, вскоре после того, как Россия начала наступление на Харьков, Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой ослабить давние ограничения на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по целям внутри России.

Некоторые высокопоставленные чиновники поддерживают такой шаг, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, который призвал президента Байдена согласиться на отмену ограничений. По данным издания, Белый дом рассматривает такое предложение, но никаких действий пока не предпринято.

Вашингтон сталкивается с давлением со стороны НАТО и нескольких ключевых европейских союзников, требующих позволить Украине использовать всю силу и номенклатуру предоставленного США оружия.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/
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