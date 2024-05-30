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У США и Украины снова состоялся непростой разговор: что разгневало Вашингтон

По информации WP, США обеспокоены ударами Украины по ядерным РЛС России

сегодня, 10:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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США обеспокоены ударами Украины по российским ядерным радиолокационным станциям. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

У США и Украины снова состоялся непростой разговор: что разгневало Вашингтон

Украина - США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Администрация Джо Байдена опасается, что эти удары могут опасно разозлить Москву в то время, когда Белый дом взвешивает, отменить ли ограничения на использование Украиной американского оружия для ударов по территории РФ.

"Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским пунктам раннего предупреждения о баллистических ракетах", — сказал американский чиновник на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Вашингтон передал Киеву свою обеспокоенность двумя атаками за последнюю неделю на РЛС. По крайней мере один удар в Армавире нанес определенный ущерб.

"Эти объекты не были вовлечены в поддержку войны России против Украины. Но это чувствительные места, поскольку Россия может почувствовать, что ее стратегические возможности сдерживания становятся целью, что может подорвать способность России поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов", — сказал чиновник.

Однако украинский чиновник, знакомый с этим делом, сказал, что Россия использовала РЛС для наблюдения за деятельностью украинских военных, в частности за использованием Киевом воздушного оружия, например, беспилотников и ракет. Чиновник на условиях анонимности подтвердил, что Главное управление разведки несет ответственность за удары. Украинский чиновник сказал, что целью ударов было уменьшить способность России отслеживать действия украинских военных на юге Украины.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/
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Галина

сегодня, 09:52

А що нас 10 років росія убиває -то США не турбує???


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