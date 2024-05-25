Энергетика в дефиците: что может спасти ситуацию, поможет ли повышение тарифов

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Кравцев Сергей
В Украине после российских ударов по нашей энергетике начались серьезные проблемы. Массовые отключения происходят практически по всей стране. В пятницу, 24 мая, Кабмину пришлось даже утвердить постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии. Также министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что до конца мая будет принято решение о повышении тарифов на электроэнергию. О чем говорит происходящее в нашей энергосистеме и вокруг нее? Какие решения необходимо принять для улучшения ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Энергетика в дефиците. Фото: из открытых источников
Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин акцентирует, что не может быть справедливых отключений. Даже в блокаде, подчеркивает он, когда одни жили на норме хлеба и умирали от голода, другим самолетами везли консервированные ананасы.
Кроме того, продолжает он, нужно стимулирование громад внедрять свою генерацию – как резервную, так и распределенную.
Что касается зимы, то каждый потребитель должен готовиться к проблемам, которые не исчезнут после поднятия тарифов, считает эксперт. А государство, по его мнению, должно не форумы проводить, а уже сегодня запустить программы поддержки для населения и малого бизнеса по приобретению аккумуляции, гибридных СЭС и малых ветроэлектростанций (ВЭС), инверторных генераторов.
Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон напоминает, что наша энергосистема из-за атак врага потеряла около 9 ГВт генерации. И быстро ее восстановить или построить новую – невозможно.
Сергей Макогон не видит прямой связи между повышением цен для населения и постройкой новой генерации.
Поэтому, продолжает он, повышать тарифы для населения стоит лишь в случае, если полученные средства пойдут на погашение долгов на рынке и частично – на новую газовую генерацию. Но точно не на финансирование строительства новых атомных блоков.
Эксперт резюмирует:
– нужно сфокусировать силы и средства на самом критически важном – построить новую распределенную маневренную газовую генерацию, не тратясь на ненужные новые атомные блоки; назначить ответственного (Минэнерго), поставить ему конкретные задачи;
– создать справедливые условия и тарифы, которые привлекут инвесторов, обеспечить доступным финансированием, упростить разрешительную систему.
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