Энергетика в дефиците: что может спасти ситуацию, поможет ли повышение тарифов

В Украине после российских ударов по нашей энергетике начались серьезные проблемы. Массовые отключения происходят практически по всей стране. В пятницу, 24 мая, Кабмину пришлось даже утвердить постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии. Также министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что до конца мая будет принято решение о повышении тарифов на электроэнергию. О чем говорит происходящее в нашей энергосистеме и вокруг нее? Какие решения необходимо принять для улучшения ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энергетика в дефиците. Фото: из открытых источников

Время уходит, нужны рабочие инструменты для потребителей

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин акцентирует, что не может быть справедливых отключений. Даже в блокаде, подчеркивает он, когда одни жили на норме хлеба и умирали от голода, другим самолетами везли консервированные ананасы.

"Отключения могут быть технически обоснованными, а для этого нужно иметь информацию. В энергетике она формируется на умном счетчике, который должен стоять на всех потребителях с существенными мощностью и потреблением. А этого нет", – констатирует эксперт.

Кроме того, продолжает он, нужно стимулирование громад внедрять свою генерацию – как резервную, так и распределенную.

"Одним из стимулов должна быть возможность получать энергоснабжение от сети, если генерация громады в профиците. Для чего, опять-таки, нужны умные счетчики, – поясняет Игорь Черкашин. – Какой смысл отключать село, где на крышах стоят солнечные электростанции (СЭС), только потому, что нет информации по громаде в целом?".

Что касается зимы, то каждый потребитель должен готовиться к проблемам, которые не исчезнут после поднятия тарифов, считает эксперт. А государство, по его мнению, должно не форумы проводить, а уже сегодня запустить программы поддержки для населения и малого бизнеса по приобретению аккумуляции, гибридных СЭС и малых ветроэлектростанций (ВЭС), инверторных генераторов.

" То есть, всего, что поможет людям пережить наступающую зиму и – создать условия для еще как минимум двух-трех зим. Хватит пиара, селфи и конференций. Время уходит, нужны рабочие инструменты для потребителей", – резюмирует Игорь Черкашин.

Нужно привыкать жить при веерных отключениях минимум два предстоящих года

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон напоминает, что наша энергосистема из-за атак врага потеряла около 9 ГВт генерации. И быстро ее восстановить или построить новую – невозможно.

"Нам нужно привыкать жить при веерных отключениях минимум два предстоящих года, – предупреждает он. – И это при условии, что прямо сейчас начнутся активные работы в этом направлении".

Сергей Макогон не видит прямой связи между повышением цен для населения и постройкой новой генерации.

"Подавляющую часть средств от повышенных тарифов получит Энергоатом, а не ТЭС и ГЭС, которые пострадали от атак. А Энергоатом сейчас занимается имитацией строительства новых атомных блоков, необходимость которых очень спорная, а построить их можно не ранее, чем за 7-10 лет. Нам же следует строить то, что заработает через год – газовые электростанции", – уверен эксперт.

Поэтому, продолжает он, повышать тарифы для населения стоит лишь в случае, если полученные средства пойдут на погашение долгов на рынке и частично – на новую газовую генерацию. Но точно не на финансирование строительства новых атомных блоков.

"Постройка новой генерации должна финансироваться за счет частных инвестиций или государственных кредитов, а не за счет тарифа, – подчеркивает Сергей Макогон. – Через тариф эти инвестиции должны компенсироваться, но не сразу, а постепенно за 10-15 лет, обеспечивая инвестору разумный доход. Никто в мире прямо не финансирует такие проекты через тариф".

Эксперт резюмирует:

– нужно сфокусировать силы и средства на самом критически важном – построить новую распределенную маневренную газовую генерацию, не тратясь на ненужные новые атомные блоки; назначить ответственного (Минэнерго), поставить ему конкретные задачи;

– создать справедливые условия и тарифы, которые привлекут инвесторов, обеспечить доступным финансированием, упростить разрешительную систему.

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