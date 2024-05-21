Сработал ли план Кремля с ударами по энергетике: с чем у Украины начались проблемы

Отключения электроэнергии в Украине не только создают дискомфорт для гражданского населения, но и затрудняют производство оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников

"Это однозначно тормозит производство и оно становится дороже. Гражданским жителям легче выжить без электричества, но для военного производства во время войны критически важно его иметь", — заявил Александр Дмитриев, который координирует работу по обеспечению военных вооружением и другой техникой.

СМИ отмечает, кроме импорта электроэнергии от соседей, Украина просит у западных партнеров помощи в виде оборудования для электросетей. В частности, компания ДТЭК начала кампанию с просьбой к странам ЕС передать Украине подержанное оборудование, которое им больше не нужно.

"Быстро приобрести или заказать производство нового оборудования невозможно. Единственный способ — получить подержанное оборудование из стран, которым оно больше не нужно, и для этого нужна только их политическая воля", — сказал представитель компании Павел Белодед.

Авторы материала отмечают, электрооборудование, которое можно использовать в Украине, есть у стран Восточной Европы, входивших когда-то в соцлагерь. Многие из них уже начали работать над его передачей.

На фоне призывов властей к бизнесу и гражданам экономно потреблять электроэнергию, украинские предприниматели выражают беспокойство из-за постоянных отключений электроэнергии.

"Когда дома отключают электроэнергию, моя семья к этому подготовилась. Я больше всего боюсь, что на работе нет электроэнергии, я не смогу обойтись без электричества", — рассказал изданию предприниматель, занимающийся портновским бизнесом.

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