Сработал ли план Кремля с ударами по энергетике: с чем у Украины начались проблемы

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Кравцев Сергей
Отключения электроэнергии в Украине не только создают дискомфорт для гражданского населения, но и затрудняют производство оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".
Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, кроме импорта электроэнергии от соседей, Украина просит у западных партнеров помощи в виде оборудования для электросетей. В частности, компания ДТЭК начала кампанию с просьбой к странам ЕС передать Украине подержанное оборудование, которое им больше не нужно.
Авторы материала отмечают, электрооборудование, которое можно использовать в Украине, есть у стран Восточной Европы, входивших когда-то в соцлагерь. Многие из них уже начали работать над его передачей.
На фоне призывов властей к бизнесу и гражданам экономно потреблять электроэнергию, украинские предприниматели выражают беспокойство из-за постоянных отключений электроэнергии.
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