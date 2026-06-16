Улюблені олігархи президента: ТОП українських бізнесменів, які процвітають у каденцію Володимира Зеленського

Попри ранні заяви президента України Володимира Зеленського про боротьбу з олігархами і навіть спеціальний закон проти них, багаті та впливові бізнесмени нікуди не поділися. А деякі російські олігархи ще й використовуються як листоноші . За період повномасштабної війни з'явилися в Україні "нові олігархи", які розбагатіли вже за Володимира Зеленського, а деякі зі "старої гвардії" наростили жирок.

Фото: портал "Коментарі"

"Коментарі" представляють ТОП-5 "олігархів" епохи війни.

На 5-му місці ми розмістили Юрія Косюка та Андрія Веревського.

Хоча власник агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" не є найбагатшим українським агробароном і посідає лише 2-ге місце у цій галузі після власника "Кернел груп" Андрія Веревського, його історію можна назвати квінтесенцією боротьби Володимира Зеленського з олігархами.

Так, влітку 2019 року президент Володимир Зеленський обурювався "МХП" Юрія Косюка від держави 2,4 млрд грн. дотацій за 2017-2018 роки та звертався до антикорупційних та правоохоронних органів для перевірки цього факту. Хоча ця заява широко рознеслася по ЗМІ, жодних наслідків з боку правоохоронців не було.

Щоправда, державні дотації агробарон втратив – 970 млн грн. за підсумками 2018 року, але якщо Володимир Зеленський хотів заощадити, то мети досягнуто не було, адже на 2026 рік держбюджет виділив аграріям 14,1 млрд грн. проти 6 млрд 2018-го.

Проте "МХП" зазнав серйозних збитків – за підсумками 2022 року близько 230 млн дол, за підсумками 2024-го – 1,5 млрд грн. Загалом же за підрахунками ЗМІ статки Юрія Косюка коливаються між 350 і 550 млн дол., що за мінімальної оцінки на 40% менше, ніж до війни. Але навіть із таким капіталом Косюк продовжує входити до списку ТОП-20 найбагатших українців.

При цьому, за даними сервісу OpenDataBot 2025-го Юрій Косюк посів 4-е місце серед українських бізнесменів за рівнем доходів – 131,3 млрд грн., хоча роком раніше йому належала "бронза" зі 114,5 млрд грн.

"На повороті" власника "МХП" обійшов агробарон №1 в Україні, власник "Кернел груп" Андрій Веревський, який за рік збільшив свій дохід удвічі — з 72,2 млрд грн. до 149,8 млрд. грн. Його статки становлять 1,5 млрд дол США, що дозволило йому, до речі, увійти до світового рейтингу Forbes.

На відміну від Юрія Косюка публічно Володимир Зеленський претензій до власника "Кернела" не висловлював, швидше навпаки, 2021-го заявив, що не вважає його олігархом через відсутність впливу на медіа.

Але все ж таки, чому можна сказати, що Юрій Косюк користується прихильністю президента? Відповіддю може бути недавній кредит "МХП" від державного "Ощадбанку". Агрокомпанія отримала бланковий (без застави) кредитний ліміт на 500 млн грн для поповнення оборотних коштів, всього ж фінансування з держкоштів склало 2,66 млрд грн, перевищивши дотації 2017-2018 рр., правда, без урахування інфляції.

Однак і тут Андрій Веревський опинився попереду, отримавши у грудні для свого "Кернел груп" кредитні лінії на 77 млн. дол. Це виявився найбільший кредит для приватного бізнесу в Україні, виданий за підсумками 2025 року серед усіх банків.

Четверте місце віддаємо Євгену Мецгеру та Сергію Тігіпку

Банківська сфера в умовах України виявилася настільки вигідною, що влада навіть спеціально вигадала новий податок у 50% від прибутку. І тим цікавіше, що й у цій сфері у президента, можна сказати, виявився "улюбленець", якому вибачили навіть напад на журналістів "Схем", записаний на відео.

Йдеться про голову правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, який 4 жовтня 2021 року у відповідь на незручні питання журналістів про кредит для бізнесмена з "ДНР" наказав охороні відібрати у них камеру. Проте відео нападу було відновлено та показано , що викликало серйозний скандал. Однак у результаті все закінчилося фактично нічим – через 11 місяців банкір був оштрафований на 3400 гривень, а з посади голови банківської установи він пішов сам, через тиждень після інциденту.

У листопаді 2022 року Євген Мецгер отримав "куш", який не посоромився б прийняти й український олігарх – посаду голови ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" (Укрфінжитло). Незважаючи на приставку ПрАТ, насправді компанія на 100% належить державі в особі Мінекономіки та має одну мету – отримувати від Кабміну гроші для видачі державних кредитів на житло. За 3 роки – до кінця 2025-го, "Укрфінжитло" отримало від держави 100 мільярдів гривень, тобто понад 2 млрд дол., що еквівалентно стану таких українських бізнесменів, як Віктор Пінчук чи Влад Яценко, які займають №2 та №3 у рейтингах найбагатших українців.

За даними самої компанії з цієї суми, вони витратили на кредити менше половини – 46,4 млрд грн. За даними аналітичного сервісу YouControl компанія контролює активи в 139 млрд грн., а при доході в 881,8 млн грн. має чистий прибуток у 6,8 млрд грн., ймовірно, за рахунок постійного накачування його державними грошима. Так, у грудні 2025 року держава збільшила статутний фонд компанії на 30 млрд грн. за рахунок випуску облігацій держпозики під 11-14%.

Звичайно, можна сказати, що Євген Мецгер просто розпоряджається державними грошима і тому його не можна назвати "олігархом". Ось тільки в умовах України посада голови держкомпанії на 100 мільярдів дає безмежні можливості щодо "приватизації" їхньої частини та надання послуг "потрібним" людям. Так, за даними ЗМІ через "Укрфінжитло", багато чиновників купують житло за держпрограмою "єОселя". А гонорари фінансових радників сягають 6 млн дол. США.

Але кому ще добре живеться в банківській сфері України, то це бізнесменові Сергію Тігіпку, щоправда, оцінка його статку вельми "нестабільна" — від 450 до 885 млн дол. За даними OpenDataBot в 2025-му році він посів 38-е місце за доходами — 22,7 млрд грн.

Бізнес Сергія Тігіпка "Група ТАС" є яскравим прикладом не просто диверсифікованого бізнесу, а й виразу "гроші люблять тишу". До складу групи входять 155 компаній, які займаються від банківського та страхового бізнесу до АПК, при цьому найбільший його актив у мільйонів українців, які користуються його послугами, ніяк не асоціюється із власне Сергієм Тігіпком.

Йдеться про АТ "Універсалбанк", за банківською ліцензією якого працює найпопулярніший де-факто "електронний" банк нового покоління без відділень – monobank. Але якщо клієнти monobank уважно подивляться на видану ним картку, виявлять на ньому напис "Універсалбанк". За даними НБУ, 100%-й контроль над "Універсалбанком" через компанію "Байлікан лімітед" належить саме Сергію Тігіпку.

Проте у публічному просторі monobank більше асоціюється із співвласником ТОВ "Фінтех Бенд", який розробляє та забезпечує технологічну підтримку monobank Олегом Гороховським. Цьому сприяє його імідж публічної людини, що часом навіть виливається у скандали .

Для порівняння, доходи ТОВ "Фінтех Бенд" у 2025-му році склали 1,75 млрд грн., тоді як у 2024-му це були 3,7 млрд грн., АТ "Універсалбанк" торік виручив 27,2 млрд грн. Співвідношення чистого прибутку також не на користь "Фінтех бенду" — 787 млн. та 10,3 млрд грн. відповідно.

Цікаво, що у 2020 році Сергій Тігіпко фігурував серед осіб, з якими зустрічався президент Володимир Зеленський перед відставкою першого прем'єр-міністра своєї каденції Олексія Гончарука.

Третє місце – Олександр Конотопський

Кого можна з повною підставою назвати "олігархом", який виріс за Володимира Зеленського, так це 39-річного Олександра Конотопського, який вперше потрапив до списку українського Forbes у 2021-му році з досить солідним статком у 350 млн дол. Це принесло йому 28 місце в рейтингу. 2025-го року це було вже місце серед 15 найбагатших українців з капіталом у 410 млн дол.

Все це багатство бізнесмену принесла його компанія Ajax Systems, яка випускає охоронні системи, клієнтами якої нібито є 4,5 млн. користувачів з більш ніж 180 країн, а кількість співробітників у компанії становить 5000 осіб. Продукція включає провідні та бездротові системи відеоспостереження, сигналізації, протипожежне обладнання та різний відповідний софт.

За даними Forbes виробництво здійснюється на двох заводах – в Україні та Туреччині, а за даними YouControl до корпоративної групи Ajax Systems входять 6 компаній. При цьому ключовою структурою групи компаній в Україні є ТОВ "Аджакс системс манюфекчуринг" (сфера діяльності – виробництво обладнання зв'язку, статутний фонд – 27 млн 984 тис. грн.). Як і інші компанії групи, ТОВ належить офшорній кіпрській фірмі "Аджакс системс Кіпр холдінгс лтд", якою володіє Олександр Конотопський як громадянин Об'єднаних Арабських Еміратів.

Доходи ТОВ "Аджакс системс манюфекчуринг" з початку війни зросли порівняно з довоєнним періодом у 13 разів – з 419 млн. грн. 2021-го до 5 млрд 375 млн грн. 2025-го, а чистий прибуток склав 441 млн грн. При цьому особистий дохід Олександра Конотопського за даними OpenDataBot у 2025 році дорівнював 4 млрд 585 млн грн., що вивело його на 270-е місце в рейтингу українських бізнесменів за рівнем доходу.

Така велика різниця в доходах власника та компанії означає, що Олександр Конотопський має й інші доходи. Зокрема, йдеться про виробництво дронів. Проте бізнес, як кажуть деякі експерти ринку, реалізується під заступництвом міністра оборони Михайла Федорова через "треті особи".

Так, у травні кібератаці зазнало видання "Останній бастіон" та її причиною згідно з їхньою офіційною заявою став матеріал розслідувача Володимира Бондаренка, розміщений на сайті. У своєму матеріалі той стверджував , що призначення новим головою ДП "Укроборонсервіс" Євгена Гвоздарєва посилить позиції Олександра Конотопського та Михайла Федорова, що його прикриває, у збройових закупівлях. Це пояснювалося тим, що до відходу в держкомпанію Гвоздарєв був директором ТОВ "Стрім техно", виробника важких БПЛА Vampire, він же " Баба яга", який виручив у 2025 році 15,2 млрд грн., що забезпечило йому місце в ТОП-5 постачальників ЗСУ.

Як повідомляли "Коментарі" , Кабмін своєю Постановою №1257 від 3 жовтня 2025 року обмежив доступ до фірм-постачальників Сил оборони України, що торкнулося і ТОВ "Стрім техно". Але все-таки деякі "сліди" про компанію в громадській площині залишилися. Так, відомо, що її офіційний власник – така собі Оксана Фалюш, яка нібито за деякими даними отримала в 2025-му році дохід у більш ніж 15 млрд грн., що робило її найбагатшим бізнесменом Волинської області.

"Жінка володіє товариством "Стрім техно", основний вид діяльності якого – оптова торгівля побутовими електротоварами та електронною апаратурою побутового призначення для прийому, запису, відтворення звуку та зображення. Зокрема, йдеться про безпілотників та комплектуючих до них", - повідомлялося на одному із сайтів.

Зауважимо, що з відритих даних відома лише одна Оксана Фалюш із Волинської області. Йдеться про Фалюша Оксану Олександрівну 1978 року народження з міста Ковель, яка у 2017-2020 роках була зареєстрована як ФОП та займалася тим, що вела "діяльність із забезпечення фізичного комфорту".

Погодимося, що для людини, яка забезпечила створення унікального важкого дрона-бомбардувальника Vampire, який у РФ не можуть повторити досі, про Оксану Фалюш відомо замало. І тим більше дивним буде виглядати успіх, якщо йдеться саме про Фалюша Оксану Олександрівну – не надто вона схожа на людину, здатну організувати розробку, виробництво і, що найважливіше, продаж дронів на 15 мільярдів гривень на рік. Все це імовірно і веде до появи розмов про те, що вона лише підставна особа.

Щодо можливого заступництва ТОВ "Стрім техно" з боку міністра оборони Михайла Федорова, то на початку 2026 року на заході за участю міністра та президента України Володимира Зеленського саме БПЛА Vampire назвали найрезультативнішим на полі бою за підсумками 2025 року. Піарил дрони Михайло Федоров, ще будучи міністром цифрової трансформації.

Друге місце ми віддали Денису Штілерману

В українській оборонній сфері давно нікого не здивувати скандалами, але навіть на цьому тлі співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман вирізняється. Представлений як досвідчений ракетний конструктор та інженер, який залишив Росію через політичні переслідування, він відповідає фактично за створення "довгої руки" України у вигляді власних ракет та далекобійних дронів. З другим компанія більш-менш впоралася, що доводиться сотнями БПЛА щоночі завдають ударів по РФ.

З ракетами поки що складніше. Компанія створює крилату ракету "Фламінго", яка за різними даними вперше була застосована влітку 2025 року. Проте зростаюче число далекобійних ударів неможливо не помітити, а в самій компанії обіцяють не пізніше осені створити балістичну ракету для атаки Москви і випробовують зенітну ракету.

Проте діяльність компанії постійно супроводжують скандали, головним чином пов'язані з корупцією . Так, протягом року штат Fire Point виріс з 18 до 2 200 працівників, а річні доходи компанії збільшилися з 4 до 100 млн доларів. 2024-го року фірма продала МО дронів на 13,2 млрд грн. Дістається й офіційній особі компанії Денису Штілерману: деякі вважають, що з РФ він емігрував не з політичних причин, а через борги та підозру в шахрайстві .

Успіх Fire Point часто пов'язували з впливом бізнесмена Тимура Міндіча , скандал навколо якого і звинувачення в корупції стали відомі як "Міндічгейт" і коштували посади голові ОПУ Андрію Єрмаку. Яку б там не було роль Тимура Міндіча в Fire Point, сам Денис Штілерман категорично заперечував, хоча й визнавав, що той свого часу пропонував 1 млрд дол. 50% компанії. І останній факт робить Дениса Штілермана потенційно одним із найбагатших українських підприємців, гідним місця у ТОП-10 українського Forbes , хоча його прізвища у рейтингах ділової преси досі немає.

Крім того, у грудні 2025 року стало відомо про інтерес покупців з ОАЕ до Fire Point – 30% компанії готові були купити за 760 млн. дол. група компаній EDGE, що давало капіталізацію української компанії у 2,5 млрд. дол.

Оскільки сам Денис Штілерман стверджував, що володіє 97,5% компанії, угода робила б його доларовим мільярдером із статком понад 2,4 млрд дол, а це за даними ділових ЗМІ ставило б його на 2-е місце серед найбагатших українців після Ріната Ахметова. Втім, уже в середині січня стало відомо, що угода відкладається і відтоді достовірних даних про неї немає.

Немає точних даних і про власні доходи ТОВ "Файєр пойнт" — остання доступна цифра за 2024 рік говорить про 4,3 млрд грн. та 2,3 млрд грн. за 1-й квартал 2025-го, що може дати загальну суму за 2025 рік у 9 млрд грн. Втім, ці цифри дуже грубі, адже за офіційного доходу в 4,3 млрд грн. у ЗМІ стверджувалося, що Fire Point врятував від продажу дронів ЗСУ 13,2 млрд грн.

Як з читає військовослужбовець ЗСУ та активний критик Fire Point Юрій Касьянов, у 2024-2025 роках компанія отримала 1,3 млрд дол. за так званою датською моделлю – фінансування виробництва та купівлі дронів за рахунок коштів міжнародних донорів. Ці гроші забезпечила підтримка тодішнього міністра оборони Рустема Умерова, голови ВП України Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. При цьому загальний виторг компанії Юрій Касьянов оцінює приблизно в 8 мільйонів доларів щодня, тобто понад 2,5 млрд. дол. на рік.

Зауважимо, що сам Денис Штилерман стверджує, що кошти від доходів компанії йдуть насамперед на розробку зброї, дослідницькі та конструкторські роботи. Ймовірно, саме до таких "реінвестицій" власник Fire Point відносить покупку бізнесу топ-менеджера компанії Ірини Терех. За ТОВ "Фалькон Технолоджі", що належить їй, з доходом у 181 млн грн. у компанії збираються заплатити 26 млн дол., тобто трохи більше 1 млрд грн.

І перше місце у рейтингу "олігархів Зеленського" посідає Максим Кріппа

Якщо і є бізнесмен, який під час перебування президента Володимира Зеленського заслужив право іменуватися "олігархом Зеленського", то це саме Максим Кріппа. Хоча він і далеко не єдиний бізнесмен, який з'явився з великими грошима звідки, але як справжній олігарх, володіє ЗМІ (сайти Delo.ua та "Головком"). Принаймні так вважають у Forbes Україна.

Звідки у Максима Криппи взявся початковий капітал достеменно невідомо, але за однією з версій шлях у бізнесі він починав у Росії і вже звідти виїхав до України як емісар російського грального бізнесу. "Коментарі" свого часу докладно писали, як розпочався в Україні гральний бізнес онлайн-казино під ТМ VULCАN – від російської Ritzio International Group Олега Бойка.

Так вийшло, що гральний бізнес тоді в Україні був під забороною. Але вихід було знайдено – створювати сайти та онлайн-казино, через які пропонувати гравцям робити ставки в Інтернеті. Однак це не пройшло повз правоохоронців і у кримінальному провадженні №22015000000000379, яке у 2017 році розглядали у Шевченківському райсуді Києва, майнули 2 фірми Максима Кріпа – ТОВ "Клуб "Ягуар" та "Броварський оптовий ринок", які використовувалися у схемі. Щоправда, якихось наслідків для Максима Крипи це не мало, натомість з'явилися кошти та досвід у беттингу, який дуже став у нагоді 2021-го, коли азарт в Україні легалізували.

"Коментарі" докладно писали, чому онлайн-казино "Вулкан" пов'язували з Максимом Кріппою: казино працювало під ТМ VULKAN CASINO за ліцензією ТОВ "Конкуерор", яким до 2021 року володів громадянин Кіпру Теодорос Теодору. Також, як стверджує YouControl у своєму розслідуванні власників українських онлайн-казино, громадянин Кіпру володів ТОВ "Новолоджик", в якому у 2010-2015 роках директором працював сам Максим Криппа.

Інше онлайн-казино під ТМ GGBet, і IT-компанія Evoplay також відносять до сфери бізнесмена, оскільки при реєстрації торгових марок їх представляла Сандра Сантос Родрігес. Але куди цікавіше те, що вона є представником заявника реєстрації ТМ MAINCAST на ТОВ "Мейнкаст". Остання офіційно займається організацією турнірів з кіберспорту та належить компанії MAINCAST LIMITED, зареєстрованій на острові Кіпр, та за даними сервісу YouControl на 100% є власністю Максима Кріппи.

Словом, інтереси підприємця у беттинговій сфері були чітко, але увагу до себе Кріппа привернув великою угодою з купівлі готелю "Україна" у Києві за 2,5 млрд грн. Однак скупкою нерухомості та брендів бізнесмен зайнявся ще 2020-го, купивши готель "Дніпро", 2022-го був кіберспортивний бренд NAVI, у січні 2023 року — елітна нерухомість у селищі Козин під Києвом за 311 млн. грн; компанія GSC Game World, що розробила легендарну серію ігор STALKER та бізнес-центр "Вітрило".

І з того часу бізнесмен продовжує скуповувати нерухомість, його останній трофей – частина готелю "Дніпро" у столиці, який хоче об'єднати з девелоперським проектом "Грааль". І це неповний перелік.

Усі ці покупки коштують навіть не десятки, а, мабуть, сотні мільйонів доларів, що дозволяє уявити розміри статків бізнесмена. За даними рейтингу Forbes -Україна найбільших власників комерційної нерухомості в Україні, Максим Криппа є №3 у списку найбагатших рантьє країни. При цьому у складеному "Коментарі" рейтингу найбільших власників торгово-розважальних центрів за 2023-й рік бізнесмена не було – ТРЦ "Вітрило" у екс-нардепа Вадима Столара він придбає лише через рік. При цьому деякі злі мови стверджували, що Столара проадть вітрило змусив сам Андрій Єрмак за нібито надану індульгенцію під час війни.

Більше того, як стверджує " Слідство.Інфо " за останні роки Максим Кріппа став власником понад 60 об'єктів нерухомості у Дубаї – серед них апартаменти, готельні номери та вілли. Частина цих активів, згідно з документами, все ще залишається у його власності, частина могла бути продана. Серед об'єктів, в які інвестував бізнесмен — житловий комплекс Address Harbour Point біля набережної, Address Sky View навпроти Burj Khalifa, готелі The Palm Tower і Royal Atlantis Resort & Residences на острові Palm Jumeirah, Palm Beach Towers, Boulevard Plaza Towers, житловий комплекс Grande.

Як підкреслили в Телеграм-каналі "Неймовірно, але факт", у Дубаї бізнесмену належать приблизно 100 тисяч квадратних метрів нерухомості, що можна оцінити у суму від 580 млн євро, а за максимальної оцінки – понад 1 мільярд.

Цікаво, що за даними YouControl до групи компаній Максима Криппи входять 32 компанії, ось тільки більшість із них мають дуже скромні показники – дохід від кількох сотень тисяч до кількох десятків мільйонів гривень.

1) офіційно найбільша його комерційна структура – ТОВ "Передові технології плюс" (сфера діяльності – оренда нерухомості, статутний фонд – 5 млн 945 тис. грн), займається обслуговуванням ТРЦ "Парус" та за 2025 рік отримала дохід у 426,2 млн грн., з яких 152 млн. – чистий прибуток.

2) ТОВ "Ола фінанс" (сфера діяльності – надання фінансових послуг, статутний фонд – 59,3 млн грн.) принесла 130,5 млн грн доходу та всього 575 тисяч чистого прибутку;

3) ТОВ "Ола файн" (сфера діяльності – діяльність готелів, статутний фонд – 5 млн 368 тис. грн.), ймовірно, оператор готелів, що належать Криппе, виручила 88,8 млн грн. але збиток становив 111,2 млн грн.

Також глибоко збитковою для бізнесмена виглядає його нещодавня покупка ТОВ "Грааль" (сфера діяльності – оренда нерухомості, статутний фонд – 16 млн грн), через яку він, схоже, планує зайнятися будівництвом у столиці.

Втім, поки що всіх у списку найбагатших українців часів Зеленського схоже перевершує екс-нардеп Сергій Пашинський, який може стояти за продажем ЗСУ зброї за час війни на 150 мільярдів гривень