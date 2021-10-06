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"Схемы" восстановили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке"

Журналисты "Схем" показали момент нападения на них во время интервью в государственном "Укрэксимбанке"

сегодня, 08:30 comments5189
Автор:

Кравцев Сергей








Команда журналистских расследований "Схемы" восстановила и представила общественности кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке". Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщила ведущая "Схем" Наталья Седлецкая у себя в Facebook.

"Схемы" восстановили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке"

Нападение на журналистов "Схем" Фото: Радио Свобода

Телеведущая рассказала, что журналисты "Схем" обратились к техническим специалистам за помощью, чтобы попробовать восстановить утраченное видео. В итоге на видео, которое удалось восстановить, есть вся запись скандального инцидента. Технические специалисты постарались, чтобы восстановить не только кадры, но само интервью и даже вопрос корреспондента. Все теперь не только хорошо видно, но и слышно.

Также видно всё, что происходило после небольшой потасовки. Интересно, что на кадрах видно сам момент нападения на видеооператора. Сотрудник банка применил физическую силу, после чего свалил Александра Мазура и фактически вырвал у него из рук карту другой камеры.

Наталья Седлецкая рассказывает, что команде "Схем" помогли опознать нападающего на видеооператора. Им оказался Игорь Тельбизов. Он возглавляет департамент банковской безопасности данного учреждения. На видео чётко видно, как работник безопасности отбирает видеоапаратуру и уносит журналистскую технику на другой этаж. Именно из-за того, что одна из камер в этот момент продолжила запись и удалось выйти на этот след, опознав главного виновника. Чётко слышно, как звучат фразы о том, что стоит задача всё вытереть под ноль. Далее запись обрывается. 

Отметим, исходя из официального заявления "Укрэксимбанка" журналистам никто не препятствовал, и они без какого-либо давления со стороны сужбы безопасности покинули помещение банка.

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Источник: https://www.facebook.com/643342651/posts/10159870897867652/
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comments

Обсуждения

Юрий

сегодня, 08:44

Ігор, те кто выбрал к сожалению 1 1 смотрят а читать не умеют и думать тоже

Юрий

сегодня, 08:43

ни чего не выйдет, но таких видео или ситуаций будет больше

Ігор

сегодня, 08:35

що, українці, наобирали до влади хозарський каганат? тепер тіштеся. Натягли на вас намордники, примусили колотись невідомо чим, а ви, як покірні воли підставляєте шиї. Незабаром вони вас пейси примусять носити.

Юрий

сегодня, 08:24

видео крутое, ставленик зеленского утырок

Вова

сегодня, 08:14

З таким відео журналістам потрібно звертатись до правоохоронних органів, і керівництва держави. Компроміс може бути тільки звільнення з роботи всіх причетних до нападу, захищених законом журналістів.

Андрей

сегодня, 08:06

А те 3,14дараст бакланов з його бандою ???

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