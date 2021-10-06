"Схемы" восстановили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке"



















Команда журналистских расследований "Схемы" восстановила и представила общественности кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке". Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщила ведущая "Схем" Наталья Седлецкая у себя в Facebook.

Нападение на журналистов "Схем" Фото: Радио Свобода

Телеведущая рассказала, что журналисты "Схем" обратились к техническим специалистам за помощью, чтобы попробовать восстановить утраченное видео. В итоге на видео, которое удалось восстановить, есть вся запись скандального инцидента. Технические специалисты постарались, чтобы восстановить не только кадры, но само интервью и даже вопрос корреспондента. Все теперь не только хорошо видно, но и слышно.

Также видно всё, что происходило после небольшой потасовки. Интересно, что на кадрах видно сам момент нападения на видеооператора. Сотрудник банка применил физическую силу, после чего свалил Александра Мазура и фактически вырвал у него из рук карту другой камеры.

Наталья Седлецкая рассказывает, что команде "Схем" помогли опознать нападающего на видеооператора. Им оказался Игорь Тельбизов. Он возглавляет департамент банковской безопасности данного учреждения. На видео чётко видно, как работник безопасности отбирает видеоапаратуру и уносит журналистскую технику на другой этаж. Именно из-за того, что одна из камер в этот момент продолжила запись и удалось выйти на этот след, опознав главного виновника. Чётко слышно, как звучат фразы о том, что стоит задача всё вытереть под ноль. Далее запись обрывается.

Отметим, исходя из официального заявления "Укрэксимбанка" журналистам никто не препятствовал, и они без какого-либо давления со стороны сужбы безопасности покинули помещение банка.

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