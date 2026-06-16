Любимые олигархи президента: ТОП украинских бизнесменов, процветающих в каденцию Владимира Зеленского

Вопреки ранним заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с олигархами и даже специальный закон против них, богатые и влиятельные бизнесмены никуда не делись. А некоторые российские олигархи еще и используются как почтальоны. За период полномасштабной войны появились в Украине "новые олигархи", разбогатевшие уже при Владимире Зеленском, а некоторые из "старой гвардии" нарастили жирок.

Фото: портал "Комментарии"

"Комментарии" представляют ТОП-5 "олигархов" эпохи войны.

На 5м месте мы разместили Юрия Косюка и Андрея Веревского.

Хотя владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" не является самым богатым украинским агробароном и занимает лишь 2-е место в данной отрасли после собственника "Кернел групп" Андрея Веревского, его историю можно назвать квинтэссенцией борьбы Владимира Зеленского с олигархами.

Так, летом 2019 года президент Владимир Зеленский возмущался получаемыми "МХП" Юрия Косюка от государства 2,4 млрд грн. дотаций за 2017-2018 годы и обращался к антикоррупционным и правоохранительным органам для проверки данного факта. Хотя данное заявление широко разнеслось по СМИ, каких-либо последствий со стороны правоохранителей не было.

Правда государственные дотации агробарон потерял – 970 млн грн. по итогам 2018 года, но если Владимир Зеленский хотел сэкономить, то цель достигнута не была, ведь на 2026-й год госбюджет выделил аграриям 14,1 млрд грн. против 6 млрд в 2018-м.

Тем не менее "МХП" понес серьезные убытки – по итогам 2022 года порядка 230 млн дол, по итогам 2024-го — 1,5 млрд грн. В целом же по подсчетам СМИ состояние Юрия Косюка колеблется между 350 и 550 млн дол., что при минимальной оценке на 40% меньше, чем до войны. Но даже с таким капиталом Косюк продолжает входить в список ТОП-20 самых богатых украинцев.

При этом по данным сервиса OpenDataBot в 2025-году Юрий Косюк занял 4е место среди украинских бизнесменов по уровню доходов – 131,3 млрд грн., хотя годом ранее ему принадлежала "бронза" со 114,5 млрд грн.

"На повороте" владельца "МХП" обошел агробарон №1 в Украине, владелец "Кернел групп" Андрей Веревский, который за год увеличил свой доход вдвое – с 72,2 млрд грн. до 149,8 млрд грн. Его состояние составляет 1,5 млрд дол США, что позволило ему, кстати, войти в мировой рейтинг Forbes.

В отличие от Юрия Косюка публично Владимир Зеленский претензий к владельцу "Кернела" не высказывал, скорее напротив, в 2021-м заявил, что не считает его олигархом из-за отсутствия влияния на медиа.

Но все же, почему можно сказать, что Юрий Косюк пользуется расположением президента? Ответом на это может быть недавний кредит "МХП" от государственного "Ощадбанка". Агрокомпания получила бланковый (без залога) кредитный лимит на 500 млн грн для пополнения оборотных средств, всего же финансирование из госсредств составило 2,66 млрд грн., превысив дотации 2017-2018 гг., правда без учета инфляции.

Однако и здесь Андрей Веревский оказался впереди, получив в декабре для своего "Кернел групп" кредитные линии на 77 млн дол. Это оказался крупнейший кредит для частного бизнеса в Украине, выданный по итогам в 2025-м году среди всех банков.

Четвертое место отдаем Евгению Мецгеру и Сергею Тигипко

Банковская сфера в условиях Украины оказалась настолько выгодной, что власть даже специально придумала новый налог в 50% от прибыли. И тем интереснее, что и в этой сфере у президента, можно сказать, оказался "любимец", которому простили даже нападение на журналистов "Схем", записанное на видео.

Речь идет о главе правления государственного "Укрэксимбанка" Евгении Мецгере, который 4 октября 2021 года в ответ на неудобные вопросы журналистов о кредите для бизнесмена из "ДНР" приказал охране отобрать у них камеру. Тем не менее видео нападения было восстановлено и показано, что вызвало серьезный скандал. Однако в итоге все закончилось фактически ничем – через 11 месяцев банкир был оштрафован на 3400 гривен, а с поста главы банковского учреждения он ушел сам, спустя неделю после инцидента.

В ноябре 2022 года Евгений Мецгер получил "куш", который не постеснялся бы принять и украинский олигарх – пост главы ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" (Укрфинжитло). Несмотря на приставку ЧАО, на деле компания на 100% принадлежит государству в лице Минэкономики и имеет одну цель – получать от Кабмина деньги для выдачи государственных кредитов на жилье. За 3 года – до конца 2025-го, "Укрфинжитло" получило от государства 100 миллиардов гривен, то есть более 2 млрд дол., что эквивалентно состоянию таких украинских бизнесменов, как Виктор Пинчук или Влад Яценко, занимающих №2 и №3 в рейтингах богатейших украинцев.

Согласно данным самой компании из этой суммы они потратили на кредиты менее половины – 46,4 млрд грн. По данным же аналитического сервиса YouControl компания контролирует активы в 139 млрд грн., а при доходе в 881,8 млн грн. имеет чистую прибыль в 6,8 млрд грн., вероятно за счет постоянного накачивания ее государственными деньгами. Так, в декабре 2025-го государство увеличило уставной фонд компании на 30 млрд грн. за счет выпуска облигаций госзайма под 11-14%.

Конечно, можно сказать, что Евгений Мецгер просто распоряжается государственными деньгами, и потому его нельзя назвать "олигархом". Вот только в условиях Украины пост главы госкомпании на 100 миллиардов дает безграничные возможности по "приватизации" их части и оказанию услуг "нужным" людям. Так, по данным СМИ через "Укрфинжитло" многие чиновники покупают жилье по госпрограмме "єОселя". А гонорары финансовых советников достигают 6 млн дол. США.

Но кому еще хорошо живется в банковской сфере Украины, так это бизнесмену Сергею Тигипко, правда оценка его состояния весьма "нестабильна" — от 450 до 885 млн дол. По данным же OpenDataBot в 2025-м году он занял 38-е место по доходам – 22,7 млрд грн.

Бизнес Сергея Тигипко "Группа ТАС" представляет яркий пример не просто диверсифицированного бизнеса, но и выражения "деньги любят тишину". В состав группы входят 155 компаний, занимающихся от банковского и страхового бизнеса до АПК, при этом самый крупный его актив у миллионов украинцев, пользующихся его услугами, никак не ассоциируется с собственно Сергеем Тигипко.

Речь идет о АО "Универсалбанк", по банковской лицензии которого работает популярнейший де-факто "электронный" банк нового поколения без отделений – monobank. Но если клиенты monobank внимательно посмотрят на выданную им карту, то обнаружат на нем надпись "Универсалбанк". Согласно же данным НБУ, 100%-й контроль над "Универсалбанком" через компанию "Байликан лимитед" принадлежит как раз Сергею Тигипко.

Тем не менее в публичном пространстве monobank больше ассоциируется с совладельцем ООО "Финтех Бенд", разрабатывающим и обеспечивающим технологическую поддержку monobank Олегом Гороховским. Этому способствует его имидж публичного человека, что временами даже выливается в скандалы.

Для сравнения, доходы ООО "Финтех Бенд" в 2025-м году составили 1,75 млрд грн., тогда как в 2024-м это были 3,7 млрд грн., АО "Универсалбанк" же в прошлом году выручил 27,2 млрд грн. Соотношение чистой прибыли также не в пользу "Финтех бенда" — 787 млн. и 10,3 млрд грн. соответственно.

Любопытно, что в 2020-м году Сергей Тигипко фигурировал среди лиц, с которыми встречался президент Владимир Зеленский перед отставкой первого премьер-министра своей каденции Алексея Гончарука.

Третье место — Александр Конотопский

Кого можно с полным основанием назвать "олигархом", выросшим при Владимире Зеленском, так это 39-летнего Александра Конотопского, впервые попавшего в список украинского Forbes в 2021-м году с достаточно солидным состоянием в 350 млн дол. Это принесло ему 28-е место в рейтинге. В 2025-м году это было уже место в числе 15 богатейших украинцев с капиталом в 410 млн дол.

Все это богатство бизнесмену принесла его компания Ajax Systems, выпускающая охранные системы, клиентами которой якобы являются 4,5 млн пользователей из более чем 180 стран, а число сотрудников в компании составляет 5000 человек. Продукция включает в себя проводные и беспроводные системы видеонаблюдения, сигнализации, противопожарное оборудование и различный соответствующий софт.

По данным Forbes производство осуществляется на двух заводах – в Украине и Турции, а по данным YouControl в корпоративную группу Ajax Systems входят 6 компаний. При этом ключевой структурой в группе компаний в Украине является ООО "Аджакс системс манюфекчуринг" (сфера деятельности – производство оборудования связи, уставной фонд – 27 млн 984 тыс. грн.). Как и прочие компании группы, ООО принадлежит офшорной кипрской фирме "Аджакс системс Кипр холдингс лтд", которой владеет Александр Конотопский как гражданин Объединенных Арабских Эмиратов.

Доходы ООО "Аджакс системс манюфекчуринг" с начала войны выросли в сравнении с довоенным периодом в 13 раз – с 419 млн грн. в 2021-м до 5 млрд 375 млн грн. в 2025-м, а чистая прибыль составила 441 млн грн. При этом личный доход Александра Конотопского по данным OpenDataBot в 2025-м году равнялся 4 млрд 585 млн грн., что вывело его на 270-е место в рейтинге украинских бизнесменов по уровню дохода.

Такая большая разница в доходах владельца и компании означает, что у Александра Конотопского есть и другие доходы. В частности, речь идет о производстве дронов. Однако бизнес, как говорят некоторые эксперты рынка, реализуется под покровительством министра обороны Михаила Федорова через "третьи лица".

Так, в мае кибератаке подверглось издание "Последний бастион" и ее причиной согласно их официальному заявлению стал материал расследователя Владимира Бондаренко, размещенный на сайте. В своем материале тот утверждал, что назначение новым главой ГП "Укроборонсервис" Евгения Гвоздарева усилит позиции Александра Конотопского и прикрывающего его Михаила Федорова в оружейных закупках. Это объяснялось тем, что до ухода в госкомпанию Гвоздарев был директором ООО "Стрим техно", производителя тяжелых БПЛА Vampire, он же "Баба яга", который выручил в 2025-м году 15,2 млрд грн., что обеспечило ему место в ТОП-5 поставщиков ВСУ.

Как сообщали "Комментарии", Кабмин своим Постановлением №1257 от 3 октября 2025 года ограничил доступ к фирмам-поставщикам Сил обороны Украины, что коснулось и ООО "Стрим техно". Но все же кое-какие "следы" о компании в публичной плоскости остались. Так, известно, что ее официальный собственник – некая Оксана Фалюш, якобы по некоторым данным получившая в 2025-м году доход в более чем 15 млрд грн., что делало ее самым богатым бизнесменом Волынской области.

"Женщина владеет обществом "Стрим техно", основной вид деятельности которого – оптовая торговля бытовыми электротоварами и электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения. В частности, речь идет о беспилотниках и комплектующих к ним", — сообщалось на одном из сайтов.

Заметим, что из отрытых данных известна только одна Оксана Фалюш из Волынской области. Речь идет о Фалюш Оксане Александровне 1978 года рождения из города Ковель, которая в 2017-2020 годах была зарегистрирована как ФОП и занималась тем, что вела "деятельность по обеспечению физического комфорта".

Согласимся, что для человека, обеспечившего создание уникального тяжелого дрона-бомбардировщика Vampire, который в РФ не могут повторить до сих пор, об Оксане Фалюш известно слишком мало. И тем более странным будет выглядеть успех, если речь идет именно о Фалюш Оксане Александровне – не слишком она похожа на человека, способного организовать разработку, производство и что важнее всего, продажу дронов на 15 миллиардов гривен в год. Все это вероятно и ведет к появлению разговоров о том, что она лишь подставное лицо.

Что до возможного покровительства ООО "Стрим техно" со стороны министра обороны Михаила Федорова, то в начале 2026 года на мероприятии с участием министра и президента Украины Владимира Зеленского именно БПЛА Vampire назвали самым результативным на поле боя по итогам 2025 года. Пиарил дроны Михаил Федоров, еще будучи министром цифровой трансформации.

Второе место мы отдали Денису Штилерману

В украинской оборонной сфере давно никого не удивить скандалами, но даже на этом фоне совладелец компании Fire Point Денис Штилерман выделяется. Представленный как опытный ракетный конструктор и инженер, покинувший Россию из-за политических преследований, он отвечает фактически за создание "длинной руки" Украины в виде собственных ракет и дальнобойных дронов. Со вторым компания более-менее справилась, что доказывается сотнями БПЛА каждую ночь наносящие удары по РФ.

С ракетами пока сложнее. Компания создает крылатую ракету "Фламинго", которая по разным данным впервые была применена летом 2025 года. Тем не менее, растущее число дальнобойных ударов невозможно не заметить, а в самой компании обещают не позднее осени создать баллистическую ракету для атаки Москвы и испытывают зенитную ракету.

Однако деятельность компании постоянно сопровождают скандалы, главным образом связанные с коррупцией. Так, в течение года штат Fire Point вырос с 18 до 2 200 работников, а годовые доходы компании увеличились с 4 до более 100 млн долларов. В 2024-м году фирма продала МО дронов на 13,2 млрд грн. Достается и официальному лицу компании Денису Штилерману: некоторые считают, что из РФ он эмигрировал не по политическим причинам, а из-за долгов и подозрения в мошенничестве.

Успех же Fire Point часто связывали с влиянием бизнесмена Тимура Миндича, скандал вокруг которого и обвинения в коррупции стали известны как "Миндичгейт" и стоили должности главе ОПУ Андрею Ермаку. Какую бы то ни было роль Тимура Миндича в Fire Point сам Денис Штилерман категорически отрицал, хотя и признавал, что тот в свое время предлагал 1 млрд дол. за 50% компании. И последний факт делает Дениса Штилермана потенциально одним из богатейших украинских предпринимателей, достойным места в ТОП-10 украинского Forbes, хотя его фамилии в рейтингах деловой прессы до сих пор нет.

Кроме того, в декабре 2025 года стало известно об интересе покупателей из ОАЭ к Fire Point – 30% компании готова были купить за 760 млн дол. группа компаний EDGE, что давало капитализацию украинской компании в 2,5 млрд дол.

Поскольку сам Денис Штилерман утверждал, что владеет 97,5% компании, сделка делала бы его долларовым миллиардером с состоянием свыше 2,4 млрд дол, а это по данным деловых СМИ ставило бы его на 2-е место среди богатейших украинцев после Рината Ахметова. Впрочем, уже в середине января стало известно, что сделка откладывается и с тех пор достоверных данных о ней попросту нет.

Нет точных данных и о собственных доходах ООО "Файер пойнт" — последняя доступная цифра за 2024-й год говорит о 4,3 млрд грн. и 2,3 млрд грн. за 1-й квартал 2025-го, что может дать общую сумму за 2025-й год в 9 млрд грн. Впрочем, эти цифры весьма грубы, ведь при официальном доходе в 4,3 млрд грн. в СМИ утверждалось, что Fire Point выручил от продажи дронов ВСУ 13,2 млрд грн.

Как считает военнослужащий ВСУ и активный критик Fire Point Юрий Касьянов, в 2024-2025 годах компания получила 1,3 млрд дол. по так называемой датской модели – финансирование производства и покупки дронов за счет средств международных доноров. Эти деньги обеспечила поддержка тогдашнего министра обороны Рустема Умерова, главы ОП Украины Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского. При этом общую выручку компании Юрий Касьянов оценивает примерно в 8 миллионов долларов ежедневно, то есть более 2,5 млрд. дол. в год.

Заметим, что сам Денис Штилерман утверждает, что средства от доходов компании идут в первую очередь на разработку оружия, исследовательские и конструкторские работы. Вероятно, именно к таким "реинвестициям" владелец Fire Point относит покупку бизнеса топ-менеджера компании Ирины Терех. За принадлежащее ей ООО "Фалькон Технолоджи" с доходом в 181 млн грн. в компании собираются заплатить 26 млн дол., то есть чуть больше 1 млрд грн.

И первое место в рейтинге "олигархов Зеленского" занимает Максим Криппа

Если и есть бизнесмен, который в бытность президента Владимира Зеленского заслужил право именоваться "олигархом Зеленского", то это именно Максим Криппа. Хотя он и далеко не единственный бизнесмен, появившийся с большими деньгами из ниоткуда, но как истинный олигарх, владеет СМИ (сайты Delo.ua и "Главком"). Во всяком случае так считают в Forbes-Украина.

Откуда у Максима Криппы взялся первоначальный капитал точно неизвестно, но по одной из версий путь в бизнесе он начинал в России и уже оттуда выехал в Украину как эмиссар российского игорного бизнеса. "Комментарии" в свое время подробно писали, как начался в Украине игорный бизнес онлайн-казино под ТМ VULCАN — от российской Ritzio International Group Олега Бойко.

Так уж получилось, что игорный бизнес тогда в Украине был под запретом. Но выход был найден – создавать сайты и онлайн-казино, через которые предлагать игрокам делать ставки в Интернете. Однако это не прошло мимо правоохранителей и в уголовном производстве №22015000000000379, которое в 2017 году рассматривали в Шевченковском райсуде Киева, мелькнули 2 фирмы Максима Криппа – ООО "Клуб "Ягуар" и "Броварской оптовый рынок", которые использовались в схеме с онлайн-казино. Правда каких-то последствий для Максима Криппы это не имело, зато появились средства и опыт в беттинге, который очень пригодился в 2021-м, когда азарт в Украине легализовали.

"Комментарии" подробно писали, почему онлайн-казино "Вулкан" связывали с Максимом Криппой: казино работало под ТМ VULKAN CASINO по лицензии ООО "Конкуэрор", которым до 2021 года владел гражданин Кипра Теодорос Теодору. Также как утверждает YouControl в своем расследовании владельцев украинских онлайн-казино, гражданин Кипра владел ООО "Новолоджик", в котором в 2010-2015 годах директором трудился сам Максим Криппа.

Другое онлайн-казино под ТМ GGBet, и IT-компания Evoplay также относят к сфере бизнесмена, поскольку при регистрации торговых марок их представляла некая Сандра Сантос Родригес. Но куда интереснее то, что она же является представителем заявителя регистрации ТМ MAINCAST на ООО "Мейнкаст". Последняя официально занимается организацией турниров по киберспорту и принадлежит компании MAINCAST LIMITED, зарегистрированной на острове Кипр, и по данным сервиса YouControl на 100% является собственностью Максима Криппы.

Словом, интересы предпринимателя в беттинговой сфере находились отчетливо, но внимание к себе Криппа привлек крупной сделкой по покупке отеля "Украина" в Киеве за 2,5 млрд грн. Однако скупкой недвижимости и брендов бизнесмен занялся еще в 2020-м, купив отель "Днепр", в 2022-м был киберспортивный бренд NAVI, в январе 2023 года — элитная недвижимость в поселке Козин под Киевом за 311 млн. грн; компания GSC Game World, разработавшую легендарную серию игр S.T.A.L.K.E.R. и бизнес-центр "Парус".

И с тех пор бизнесмен продолжает скупать недвижимость, его последний трофей – часть отеля "Днепр" в столице, который он хочет объединить с девелоперским проектом "Грааль". И это далеко неполный перечень.

Все эти покупки стоят даже не десятки, а, пожалуй, сотни миллионов долларов, что позволяет представить размеры состояния бизнесмена. По данным же рейтинга Forbes-Украина крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Украине, Максим Криппа является №3 в списке богатейших рантье страны. При этом в составленном "Комментарии" рейтинге крупнейших владельцев торгово-развлекательных центров за 2023-й год бизнесмена не было – ТРЦ "Парус" у экс-нардепа Вадима Столара он купит лишь спустя год. При этом, некоторые злые языки утверждали, что Столара проадть парус заставил сам Андрей Ермак за якобы предоставленную индульгенцию во время войны.

Более того, как утверждает "Слідство.Інфо" за последние годы Максим Криппа стал владельцем более 60 объектов недвижимости в Дубае — среди них апартаменты, гостиничные номера и виллы. Часть этих активов, согласно документам, все еще остается в его собственности, часть могла быть продана. Среди объектов, в которые инвестировал бизнесмен, — жилой комплекс Address Harbour Point возле набережной, Address Sky View напротив Burj Khalifa, отели The Palm Tower и Royal Atlantis Resort & Residences на острове Palm Jumeirah, Palm Beach Towers, Boulevard Plaza Towers, жилой комплекс Grande.

Как подчеркнули в Телеграмм-канале "Невероятно, но факт", в Дубае бизнесмену принадлежат примерно 100 тысяч квадратных метров недвижимости, что можно оценить в сумму от 580 млн евро, а при максимальной оценке – свыше 1 миллиарда.

Любопытно, что по данным YouControl в группу компаний Максима Криппы входят 32 компании, вот только большинство из них имеют весьма скромные показатели – доход от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов гривен:

1) официально самая крупная его коммерческая структура – ООО "Передовые технологии плюс" (сфера деятельности – аренда недвижимости, уставной фонд – 5 млн 945 тыс. грн), занимается обслуживанием ТРЦ "Парус" и за 2025-й год получила доход в 426,2 млн грн., из которых 152 млн. – чистая прибыль.

2) ООО "Ола финанс" (сфера деятельности – оказание финансовых услуг, уставной фонд – 59,3 млн грн.) принесла 130,5 млн грн дохода и всего 575 тысяч чистой прибыли;

3) ООО "Ола файн" (сфера деятельности – деятельность гостиниц, уставной фонд – 5 млн 368 тыс. грн.), вероятно, оператор принадлежащих Криппе отелей, выручила 88,8 млн грн. но убыток составил 111,2 млн грн.

Также глубоко убыточной для бизнесмена выглядит его недавняя покупка ООО "Грааль" (сфера деятельности – аренда недвижимости, уставной фонд – 16 млн грн), через которую он похоже планирует заняться строительством в столице.

Впрочем, пока всех в списке самых богатых украинцев времен Зеленского похоже превосходит экс-нардеп Сергей Пашинский, который может стоять за продажей ВСУ оружияза время войны на 150 миллиардов гривен.