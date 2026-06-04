Сидел в СИЗО за хищения трижды, стрелял в человека, его спасала Юлия Тимошенко – кто продал ВСУ за время войны оружия примерно на 150 миллиардов гривен



















Продолжающаяся полномасштабная украино-российская война стала источником огромных прибылей для производителей оружия. Особенно последних привлекает тот факт, что в условиях войны информация о производителях закрыта, причем речь идет не только о ценах и количестве продукции, но и о реальном прошлом крупных поставщиков. И ярким примерном этого является экс-нардеп, а ныне председатель национальной Ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Пашинский.

Фото: портал "Комментарии"

Впрочем, так бывает не всегда, а биография крупнейшего поставщика Минобороны изобилует коррупционными скандалами, судами, временем, проведенным в СИЗО и даже стрельбой в людей. Правда сам он отрицает причастность к торговле оружием для ВСУ, но следствие и западные журналисты считают иначе.

Из банкиров в торговцы оружием – история Сергея Пашинского

Еще в 2023-м году авторитетный журнал The New York Times, назвал ООО "Украинская бронетехника" самым крупным частным поставщиком украинского Министерства обороны и этому прямо способствовали связи экс-нардепа Сергея Пашинского. Именно этого экс-политика авторы расследования назвали создателем целой сети поставок вооружений и военной техники. Однако, как же Пашинский начинал свой путь.

Так, уроженец Ровенской области после получения педагогического образования осел в столице. Почти все 19990-е — это сплошное "белое пятно" в биографии Сергея Пашинского. Лишь в 1998-м на своих первых выборах он "засветился" как президент ЗАО "Торговый дом банка Украина". Компания была частью одного из крупнейших тогдашних агробанков страны "Украина" и занималась лизингом импортной агротехники для украинских сельскохозяйственных компаний.

В том же самом 19998-м году у банка начались проблемы, повлекшие за собой скандал, расследование правоохранителей и банкротство. Однако уже в 1999-м Сергей Пашинский стал одним из заместителей государственного "Ощадбанка", куда, как говорят злые языки, его "продвинул" тогдашний лидер СДПУ (о) Виктор Медведчук. Последний, якобы занимался выводом средств из банка "Украина" на свои фирмы через различные каналы. За один из таких каналов якобы и отвечал Сергей Пашинский, так что ЗАО "Торговый дом банка Украина" задолжало банку 200 млн грн. (на 1998 год около 100 млн дол.)

Как бы то ни было, вполне официальные обвинения в хищении средств Сергей Пашинский получил осенью 2002 года – речь шла о 4 млн дол., которые могли быть похищены при выдаче вкладов еще времен СССР. Пашинский попадает в Лукьяновское СИЗО. В феврале 2003 года он был выпущен на подписку о невыезде и встречала, а по данным "Украинской правды", прикрывала его от готовящегося ареста тогда народный депутат Юлия Тимошенко, в чью команду он в этот период входил. В конце концов то дело было закрыто за недоказанностью в 2004-м году.

Спустя еще два года с третьей попытки Сергей Пашинский стал народным депутатом Украины от "Батькивщины" и был народным избранником до марта 2014-го, когда 3 месяца возглавлял администрацию и. о. президента Александра Турчинова. Настоящий же счастливый билет он вытянул в том самом 2014-м году, когда наряду с очередным вхождением в ВР стал председателем наблюдательного совета государственного "Укроборонпрома" и за последующие 2 года работы заложил основы своего влияния в украинском ВПК.

Рейдерство, кража нефтепродуктов и расстрел Вячеслава Химикуса

Период до войны оказался в биографии Сергея Пашинского очень насыщенным – в нем нашлось место обвинению в рейдерстве, краже нефтепродуктов и даже расстрелу мирного жителя с новым пребыванием в СИЗО:

- так, в 2015-м году директор "Житомирской кондитерской фабрики" обвинил нардепа в попытке рейдерского захвата предприятия, что привело к расследованию НАБУ, правда безрезультатно.

- в том же 2015-м году фамилия политика "засветилась" в деле о продаже 97 тысяч тонн нефтепродуктов, ранее изъятых у олигарха времен Януковича — Сергея Курченко. Впоследствии они были проданы компаниям бизнесмена Сергея Тищенко, приближенного к нардепу. При стоимости изъятого в 1,1 млрд грн. имущество было продано за 850 млн грн. Причем даже эти средства были положены в подконтрольный Тищенко "Фортуна-банк" всего под 1% годовых;

- ранение 31 декабря 2016 года около села Хлепчо Киевской области местного жителя Вячеслава Химикуса.

Последний инцидент стал на тот момент самым серьезным для политика, бывшего тогда еще народным депутатом. Сам Пашинский утверждал, что местный житель напал на него, и он выстрелил ему в ногу для самозащиты из положения лежа. Сам же Вячеслав Химикус рассказал, что конфликт начался из-за дорожной ситуации и нардеп первым угрожал ему пистолетом, в результате он ударил его бутылкой по голове, а политик ранил его в ногу. Впоследствии экспертиза косвенно подтвердила слова потерпевшего, что во время выстрела стрелок не лежал на земле, как заявил политик, а стоял прямо, тем самым поставив под сомнение слова Сергея Пашинского о нападении на него.

Эти слова приобрели особую важность в 2019-м году, когда Сергей Пашинский перестал быть народным депутатом и в октябре решением Печерского районного суда был арестован, и во второй раз в своей жизни направлен в СИЗО. Это решение было публично поддержано президентом Владимиром Зеленским. Однако в декабре он был выпущен под домашний арест, а само дело закрыли в марте 2021 года после того как Вячеслав Химикус отказался от исковых требований.

Впрочем, визит в СИЗО в 2019-м году оказался для Сергея Пашинского не последним, поскольку уже в феврале 2024-го он вновь попал в СИЗО, правда всего на сутки. В этот раз причиной стало казалось бы "забытое" дело "нефтепродуктов Курченко" за 2015-й год. Сам политик заявил, что возобновление того старого дела является результатом действий неких лиц, которые хотели заключить контракты с МО Украины на 240 млн евро по завышенным ценам, а он этого не позволил. Как бы то ни было, Высший антикоррупционный суд заключил нардепа под арест с залогом в 272,5 млн грн., которые были внесены уже на следующий день, 27 февраля.

Впрочем, в феврале 2025 года НАБУ сообщило об окончании следствия по делу о "нефтепродуктах Курченко" и хищению средств на сумму в 817 млн грн. По данным Бюро хищение произошло преступной группой в составе 7 лиц, с участием топ-чиновника Администрации президента Украины. Хотя фамилии не названы, под роль последнего Сергей Пашинский вполне подходит.

Сказочный рост – выручка выросла в 1000 раз за 3 года

Возможным вариантом ответа на вопрос, почему все сходит Сергею Пашинскому с рук, и почему ему вряд ли что-то грозит по делу "нефтепродуктов Курченко" остается выгода, которую он приносит государству в условиях войны.

Так, как утверждает The New York Times, именно Сергей Пашинский в начале российского вторжения помогал наладить масштабные закупки оружия заграницей. Собственно, на импорте вооружения и делает свои основные деньги политик, по данным западных журналистов, но не обходится и без нюансов.

Так, хотя кроме данных The New York Times, сотрудники НАБУ и САП прямо именуют Сергея Пашинского владельцем ООО "Украинская бронетехника", сама компания отрицает связь с нардепом. Впрочем, именно она оплатила большую часть суммы залога, внесенных за политика в феврале 2024 года 6 компаниями – 62,5 млн грн. из 272,5 млн.

Но надо сказать, что для ООО "Украинская бронетехника" эти 62,5 млн грн. представляются ничтожной суммой, ведь по данным аналитического сервиса YouControl за 2022-2024 годы компания выручила свыше 103,7 млрд грн., что ровно в 1000 раз больше, чем в 2021-м (103 млн грн.). И это без учета выручки за 2025-й, которая не может быть ниже 58 млрд грн., как в 2024-м. Однако ее размер узнать невозможно, ведь при попытке проверить показатели компании в публичных реестрах по номеру ЕГРПОУ 31410901 всплывет сообщение о том, что Кабмин своим Постановлением №1257 от 3 октября 2025 года эту информацию ограничил.

С одной стороны, подобная практика вполне оправдана, поскольку не позволяет противнику из открытых источников узнать номенклатуру и объемы производства. Так, согласно сайту самой "Украинской бронетехники" компания производит ряд моделей бронемашин, таких как "Варта, "Камрат", "Новатор" и другие, минометы и боеприпасы к ним калибра 60, 81,82 и 120 мм, стрелковое оружие, боеприпасы для БПЛА и сами дроны, а также наземные дроны.

С другой, в условиях войны прозрачность данных о военных расходах означает более рациональное использование ресурсов, а значит и больше шансов на победу. И этот принцип касается и ООО "Украинская бронетехника".

Так, согласно официальным заявлениям компании в 2024-м году ООО заплатило в бюджет налогов 1 млрд 44 млн грн., но согласно другим данным МО в том же самом году судилось с компанией за 123 млн грн. Существуют ли у Министерства обороны еще претензии к компании выяснить сложно, поскольку своим Постановлением в октябре 2025-го Кабмин фактическим полностью засекретил все отношения государства с ООО "Украинская бронетехника".

Чем это грозит, прекрасно показывает кейс компании "УкрАрмоТех", поставлявшей для нужд силовых структур бронемашины GYURZA с системами РЭБ по завышенным на 15-230% ценам.

Заметим, что в настоящий момент дела Сергея Пашинского обстоят вполне стабильно:

- после Постановления КМУ об ограничении информации по ООО "Украинская бронетехника" узнать о доходах компании, связываемой с нардепом, невозможно;

- вину за "нефтепродукты Курченко" взял на себя Сергей Тищенко;

- по словам журналиста Владимира Бойко, нардеп монополизировал поставки в ВСУ минометов, гранатометов и боеприпасов к этим видам оружия, хотя на эту монополию и пытался покуситься экс-глава НАБУ Артем Сытник, о чем "Комментарии" писали;

- сам политик побеждает в судах западные СМИ, обвиняющие его в покупке оружия для ВСУ по завышенным ценам, и поддерживает компанию "Fire Point".

Впрочем, как утверждает Телеграмм-канал Absolution Leaks, почивать на лаврах экс-нардеп все же не может, ведь та же "Украинская бронетехника" может использовать для производства бронемашин "Варта" комплектующие из РФ. Насколько эта информация соответствует действительности, неизвестно, но она может стать причиной для расследования деятельности компании, равно как и 520 млн грн. долгов по договорам с МО, по которым сегодня идут судебные заседания.

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