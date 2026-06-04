Сидів у СІЗО за розкрадання тричі, стріляв у людину, її рятувала Юлія Тимошенко – хто продав ЗСУ за час війни зброї приблизно на 150 мільярдів гривень



















Повномасштабна українсько-російська війна, що триває, стала джерелом величезних прибутків для виробників зброї. Особливо останніх приваблює той факт, що в умовах війни інформація про виробників закрита, причому йдеться не лише про ціни та кількість продукції, а й про реальне минуле великих постачальників . І яскравим прикладом цього є екс-нардеп, а нині голова національної Асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський.

Фото: портал "Коментарі"

Втім, так буває не завжди, а біографія найбільшого постачальника Міноборони рясніє корупційними скандалами, судами, часом, проведеним у СІЗО і навіть стріляниною в людей. Щоправда, сам він заперечує причетність до торгівлі зброєю для ЗСУ, але слідство і західні журналісти вважають інакше.

З банкірів у торговці зброєю – історія Сергія Пашинського

Ще 2023 року авторитетний журнал The New York Times назвав ТОВ "Українська бронетехніка" найбільшим приватним постачальником українського Міністерства оборони і цьому прямо сприяли зв'язки екс-нардепа Сергія Пашинського. Саме цього екс-політика автори розслідування назвали творцем цілої мережі постачання озброєнь та військової техніки. Однак, як же Пашинський розпочинав свій шлях.

Так, уродженець Рівненської області після здобуття педагогічної освіти осів у столиці. Майже всі 1999-ті – це суцільна "біла пляма" у біографії Сергія Пашинського. Лише 1998-го на своїх перших виборах він "засвітився" як президент ЗАТ "Торговий дім банку Україна". Компанія була частиною одного з найбільших тодішніх агробанків країни "Україна" та займалася лізингом імпортної агротехніки для українських сільськогосподарських компаній.

У тому ж 19998-му році у банку почалися проблеми, що спричинили скандал, розслідування правоохоронців і банкрутство. Проте вже 1999-го Сергій Пашинський став одним із заступників державного Ощадбанку, куди, як кажуть злі мови, його просунув тодішній лідер СДПУ(о) Віктор Медведчук. Останній, нібито, займався виведенням коштів з банку "Україна" на свої фірми через різні канали. За один із таких каналів нібито й відповідав Сергій Пашинський, тож ЗАТ "Торговий дім банку Україна" заборгувало банку 200 млн грн. (На 1998 рік близько 100 млн дол.)

Як би там не було, цілком офіційні звинувачення в розкраданні коштів Сергій Пашинський отримав восени 2002 року – йшлося про 4 млн. дол., які могли бути викрадені при видачі вкладів ще часів СРСР. Пашинський потрапляє до Лук'янівського СІЗО. У лютому 2003 року він був випущений на підписку про невиїзд і зустрічала, а за даними "Української правди", прикривала його від арешту, що готується, тоді народний депутат Юлія Тимошенко, в чию команду він у цей період входив. Зрештою ту справу було закрито через недоведеність у 2004-му році.

Ще через два роки з третьої спроби Сергій Пашинський став народним депутатом України від "Батьківщини" і був народним обранцем до березня 2014-го, коли 3 місяці очолював адміністрацію в. о. президента Олександра Турчинова. Справжній щасливий квиток він витяг у тому самому 2014-му році, коли поряд з черговим входженням у ВР став головою наглядової ради державного "Укроборонпрому" і за наступні 2 роки роботи заклав основи свого впливу в українському ВПК.

Рейдерство, крадіжка нафтопродуктів та розстріл В'ячеслава Хімікуса

Період до війни опинився в біографії Сергія Пашинського дуже насиченим – у ньому знайшлося місце звинуваченню у рейдерстві, крадіжці нафтопродуктів та навіть розстрілу мирного жителя з новим перебуванням у СІЗО:

- так, 2015-го року директор "Житомирської кондитерської фабрики" звинуватив нардепа у спробі рейдерського захоплення підприємства, що призвело до розслідування НАБУ, щоправда, безрезультатно.

- у тому ж 2015 році прізвище політика "засвітилося" у справі про продаж 97 тисяч тонн нафтопродуктів, раніше вилучених у олігарха часів Януковича — Сергія Курченка. Згодом їх було продано компаніям бізнесмена Сергія Тищенка, наближеного до нардепа. За вартості вилученого у 1,1 млрд грн. майно було продано за 850 млн. грн. Причому навіть ці кошти було покладено у підконтрольний Тищенку "Фортуна-банк" лише під 1% річних;

- поранення 31 грудня 2016 року біля села Хлепчо на Київщині місцевого жителя В'ячеслава Хімікуса.

Останній інцидент став на той момент найсерйознішим для політика, який тоді був ще народним депутатом. Сам Пашинський стверджував, що місцевий житель напав на нього, і він вистрілив йому в ногу для самозахисту зі становища лежачи. Сам В'ячеслав Хімікус розповів, що конфлікт почався через дорожню ситуацію і нардеп першим погрожував йому пістолетом, в результаті він ударив його пляшкою по голові, а політик поранив його в ногу. Згодом експертиза побічно підтвердила слова потерпілого, що під час пострілу стрілець не лежав на землі, як заявив політик, а стояв прямо, тим самим поставивши під сумнів слова Сергія Пашинського про напад на нього.

Ці слова набули особливої важливості у 2019-му році, коли Сергій Пашинський перестав бути народним депутатом і у жовтні рішенням Печерського районного суду було заарештовано, і вдруге у своєму житті направлено до СІЗО . Це рішення було публічно підтримане президентом Володимиром Зеленським. Однак у грудні його випустили під домашній арешт, а саму справу закрили в березні 2021 року після того, як В'ячеслав Хімікус відмовився від позовних вимог.

Втім, візит до СІЗО у 2019-му році виявився для Сергія Пашинського не останнім, оскільки вже у лютому 2024-го він знову потрапив до СІЗО, щоправда, всього на добу. Цього разу причиною стала начебто "забута" справа "нафтопродуктів Курченка" за 2015 рік. Сам політик заявив , що поновлення тієї старої справи є результатом дій деяких осіб, які хотіли укласти контракти з МО України на 240 млн євро за завищеними цінами, а він цього не дозволив. Як би там не було, Вищий антикорупційний суд ув'язнив нардепа під арешт із заставою в 272,5 млн. грн., які були внесені вже наступного дня, 27 лютого.

Втім, у лютому 2025 року НАБУ повідомило про закінчення слідства у справі про "нафтопродукти Курченка" та розкрадання коштів на суму 817 млн грн. За даними Бюро, розкрадання сталося злочинною групою у складі 7 осіб, за участю топ-чиновника Адміністрації президента України. Хоча прізвища не названо, під роль останнього Сергій Пашинський цілком підходить.

Казкове зростання — виручка зросла в 1000 разів за 3 роки

Можливим варіантом відповіді на запитання, чому все сходить Сергію Пашинському з рук, і чому йому навряд чи щось загрожує у справі "нафтопродуктів Курченка", залишається вигода, яку він приносить державі в умовах війни.

Так, як стверджує The New York Times, саме Сергій Пашинський на початку російського вторгнення допомагав налагодити масштабні закупівлі зброї закордоном. Власне, на імпорті озброєння і робить свої кошти політик, за даними західних журналістів, але не обходиться і без нюансів.

Так, хоча крім даних The New York Times, співробітники НАБУ та САП прямо називають Сергія Пашинського власником ТОВ "Українська бронетехніка", сама компанія заперечує зв'язок із нардепом. Втім, саме вона сплатила більшу частину суми застави, внесених за політика у лютому 2024 року 6 компаніями – 62,5 млн. грн. із 272,5 млн.

Але треба сказати, що для ТОВ "Українська бронетехніка" ці 62,5 млн. грн. є незначною сумою, адже за даними аналітичного сервісу YouControl за 2022-2024 роки компанія виручила понад 103,7 млрд грн., що рівно в 1000 разів більше, ніж у 2021-му (103 млн грн.). І це без урахування виручки за 2025-й, яка не може бути нижчою за 58 млрд грн., як у 2024-му. Однак її розмір дізнатися неможливо, адже при спробі перевірити показники компанії в публічних реєстрах за номером ЄДРПОУ №31410901 випливе повідомлення про те, що Кабмін своєю Постановою №1257 від 3 жовтня 2025 року цю інформацію обмежив.

З одного боку, подібна практика цілком виправдана, оскільки не дозволяє противнику з відкритих джерел дізнатися про номенклатуру та обсяги виробництва. Так, згідно сайту самої "Української бронетехніки" компанія виробляє низку моделей бронемашин, таких як "Варта, "Камрат", "Новатор" та інші, міномети та боєприпаси до них калібру 60, 81,82 та 120 мм, стрілецька зброя, боєприпаси для БПЛА та БПЛА.

З іншого, в умовах війни прозорість даних про військові витрати означає раціональне використання ресурсів, а значить і більше шансів на перемогу. І цей принцип стосується й ТОВ "Українська бронетехніка".

Так, згідно з офіційними заявами компанії у 2024-му році ТОВ заплатило до бюджету податків 1 млрд 44 млн грн. , Але згідно з іншими даними МО того ж року судилося з компанією за 123 млн грн. Чи існують у Міністерства оборони ще претензії до компанії з'ясувати складно, оскільки своєю Постановою у жовтні 2025-го Кабмін фактично повністю засекретив усі відносини держави з ТОВ "Українська бронетехніка".

Чим це загрожує, чудово показує кейс компанії "УкрАрмоТех", яка постачала для потреб силових структур бронемашини GYURZA із системами РЕБ за завищеними на 15-230% цінами .

Зауважимо, що зараз справи Сергія Пашинського цілком стабільні:

- після Постанови КМУ про обмеження інформації щодо ТОВ "Українська бронетехніка" дізнатися про доходи компанії, яка пов'язується з нардепом, неможливо;

- вину за "нафтопродукти Курченка" взяв на себе Сергій Тищенко;

- за словами журналіста Володимира Бойка, нардеп монополізував постачання до ЗСУ мінометів, гранатометів та боєприпасів до цих видів зброї, хоча на цю монополію і намагався зазіхнути екс-голова НАБУ Артем Ситник, про що "Коментарі" писали ;

- сам політик перемагає в судах західні ЗМІ, які звинувачують його у купівлі зброї для ЗСУ за завищеними цінами, та підтримує компанію "Fire Point".

Втім, як стверджує Телеграм-канал Absolution Leaks, спочивати на лаврах екс-нардеп все ж таки не може, адже та ж "Українська бронетехніка" може використовувати для виробництва бронемашин "Варта" комплектуючі з РФ. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, невідомо, але вона може спричинити розслідування діяльності компанії, так само як і 520 млн грн. боргів за договорами з МО, за якими сьогодні тривають судові засідання.

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